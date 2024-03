Politica Europa in Circolo. Incontro del Pd a Grosseto 8 marzo 2024

8 marzo 2024 170

Redazione

Sabato 9 marzo alle 9.30 si terrà a Grosseto, presso la sala della Cooperativa “Valle Bruna” di Braccagni, l’iniziativa dal titolo “Agricoltura e sviluppo rurale, per un’Europa competitiva, sostenibile e resiliente”.

L'appuntamento, organizzato dalla federazione provinciale del PD di Grosseto, si inserisce nell'ambito del progetto "Europa in circolo: dialoghi sulle politiche europee" un ciclo di incontri promosso dal Partito democratico della Toscana e organizzato in forma diffusa a livello regionale. Le iniziative hanno l'obiettivo di stimolare un confronto con i territori, ponendosi in ascolto con i cittadini, le associazioni, le imprese e le categorie. Ad ogni incontro saranno presenti eurodeputati, funzionari della Commissione europea, oltre a consulenti del Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. All'iniziativa di sabato 9 marzo, che si focalizzera' sulle principali questioni che riguardano l'agricoltura e lo sviluppo rurale, parteciperanno fra gli altri alcuni esperti del settore fra cui il professor Gianluca Brunori, ordinario di politica alimentare dell'Università di Pisa, nonché esperto di politiche agricole europee e Gian Marco Lambertini, Assistente Parlamentare della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. Oltre a loro saranno presenti Roberta Casini, responsabile Agricoltura del Partito democratico della Toscana, i parlamentari Marco Simiani e Silvio Franceschelli, l'eurodeputata Camilla Laureti, titolare della Commissione Agricoltura al Parlamento europeo.



