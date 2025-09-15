Cultura Europa e Nuovo Umanesimo: Dialogo sul futuro dell’Unione Europea tra sogni, crisi e prospettive 15 settembre 2025

Riflessioni sul destino dell’Unione Europea e la ricerca di un nuovo umanesimo Grosseto: Venerdì 19 settembre alle ore 19.00 riprendono i Pomeriggi Culturali a Villa Donati (via Manetti 7) per la stagione 2025 – 2026. L’incontro inaugurale vedrà la partecipazione del giornalista Carlo Sestini e del professor David La Mantia, che presenteranno il libro Europa e Nuovo Umanesimo di Francesco Donati. Il volume raccoglie riflessioni e scritti dedicati all’Unione Europea: alcuni elaborati nel tempo, altri nati dall’osservazione degli avvenimenti più recenti. Un saggio che invita a riflettere sulle ragioni per cui il sogno di un’Europa unita appare oggi in difficoltà, mettendo in luce criticità spesso taciute ma anche possibilità di rinnovamento. Le attuali sfide, pur segnando un’epoca di incertezze, possono infatti trasformarsi in stimolo verso un’integrazione autenticamente federalista e in una ridefinizione del ruolo dell’Europa nel Mediterraneo, sempre nel segno della pace. Al termine dell’incontro sarà possibile continuare la conversazione in un clima conviviale con un’apericena aperta a tutti i partecipanti. Seguici



