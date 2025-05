Europa: ‘Crisi transatlantiche’, riflessi sulla Nato e interessi nazionali

Il convegno si è svolto nella sala del Gonfalone di palazzo del Pegaso

Firenze – “Come ufficio di presidenza del Consiglio regionale cerchiamo di mettere a confronto opinioni e, soprattutto, di mettere in circolazioni idee su ciò che avviene nel mondo. L’occasione di oggi è di grande rilevanza, visto il momento delicato che stiamo vivendo, con una fase storica in cui le relazioni internazionali stanno mutando, anche all’interno dello stesso mondo occidentale”, ha detto Francesco Gazzetti, presidente della commissione Europa, introducendo il convegno ‘Crisi delle relazioni transatlantiche? Riflessi su Europa, Nato e interessi nazionali’ che si è svolto oggi pomeriggio nella sala del Gonfalone di palazzo Panciatichi.

“La politica deve mantenere alta l’attenzione su un tema così rilevante e non deve avere paura di affrontare temi così delicati. Oggi all’ordine del c'è il grande tema del rapporto fra Europa e Stati Uniti e quindi gioco forza del ruolo della Nato, che probabilmente dovrà essere ricalibrato”, ha dichiarato Lorenzo Bosi, della Fondazione Francesco Bosi, che è stato sottosegretario alla Difesa e membro dell’Assemblea parlamentare della Nato.

“Il tema in discussione riguarda la sicurezza, che dovrebbe essere un tema dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente che viene riassunto attraverso la partecipazione alla Nato; e dovrebbe essere patrimonio di tutti, uno dei temi fondamentali della vita di un paese fuori dalle polemiche politiche, fuori dagli interessi di partito. E dovrebbe essere un tema che dovrebbe essere affrontato, soprattutto nel nostro paese, con maggiore determinazione e parlando il linguaggio di verità alla gente”, ha sottolineato Lorenzo Cesa, presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare Nato. “Il mondo sta cambiando in maniera velocissima. Bisogna prendere atto di questa situazione e rafforzare maggiormente le capacità difensive del nostro paese e sostenere fortemente il piano europeo per la difesa e rafforzare i rapporti tra Europa e l'altra parte della sponda atlantica, perché la Nato avrà sempre più peso nel mondo e ci sarà sempre bisogno di Nato nel mondo”.

Al convegno ha inviato i saluti, attraverso un video messaggio, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che ha ricordato che oggi si discute “un tema importante, attuale e che tocca ognuno di noi”. Mazzeo ha ricordato che “viviamo una fase storica di profonde trasformazioni al centro delle quali, da anni, c’è la guerra in Ucraina, che in Europa ha rimesso al centro del dibattito il tema della sicurezza collettiva”. Una questione, quella della sicurezza e della convivenza pacifica, sollevata anche dallo stato di guerra in Medio Oriente.

Al convegno, coordinato da Marcello Mancini, già direttore de ‘La Nazione’, sono intervenuti anche il professor Luciano Bozzo, docente di relazioni internazionali all’Università di Firenze; Carlo Corbinelli, generale CC nella riserva, Alberto Bosi, della Fondazione Francesco Bosi, e Riccardo Migliori, già presidente dell’Assemblea Osce.