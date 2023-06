"Euphoria" musicale per i 100 anni della Città di Follonica

La Voce di Ogni Strumento per la prima volta entra nei giardino del Reparto Carabinieri Biodiversità in via Bicocchi portando la travolgente carica del quartetto femminile.

Grosseto: Si chiamano Euphoria e sono un quartetto d'archi tutt'altro che classico: Marna Fumarola e Susi Valjus ai violini, Hildegard Kuen alla viola e Michela Munari al violoncello si esibiranno venerdì 9 giugno alle 20.00 nel bellissimo giardino del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica in via Bicocchi. A.Gi.Mus Grosseto, sotto la presidenza di Gloria Mazzi, mette a segno un altro straordinario appuntamento di musica e spettacolo in occasione delle celebrazioni per i 100 anni della Città di Follonica.

"The Quartetto Euphoria rappresenta l'energia, la comicità, l'eleganza musicale e siamo felicissimi di portare a Follonica questa formazione così originale e così coinvogente - dice Gloria Mazzi - Siamo certi che questo concerto resterà nella memoria del pubblico!".

Il quartetto nasce nel 1999 dalla fantasia della Banda Osiris. Gli spettacoli teatrali, uniti alle qualità accademiche di una formazione classica, richiamano collaborazioni con artisti di fama internazionale come Max Gazzè, Stefano Bollabi, Skin, Ron, Dario Vergassola. Chiunque le ascolti resta affascinato dalla musica e dalla capacità coinvolgente delle quattro artiste, pubblico e critica le accolgono con successo e soddisfazione. The Quartetto Euphoria è spesso invitato come ospite in numerosi eventi nazionali e internazionali come il Festival di Cannes, il Premio Tenco, in trasmissioni televisive come Zelig, Parla con me, Che tempo che fa.

Quello che è certo è che è impossibile restare fermi ascoltando e guardando muoversi sul palco le quattro musiciste che si alzano, ballano, suonano pur mantenendo una perfetta armonia musicale.

Biglietti su www.ticketgate.it: intero 12,00 euro; ridotto 8,00 euro; per gli studenti fino a 19 anni ridotto a 8 euro. Ridotto 8,00 euro anche per i possessori di Carta Conad e Fondazione Grosseto Cultura.

Info: www.agimusgrosseto.it, tel. 339 7960148, e-mail: agimus.grosseto@agimus.it