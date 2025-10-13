Eugenio Giani riconfermato presidente della Regione Toscana

Vittoria netta alle elezioni regionali 2025: continuità amministrativa e nuove sfide per il secondo mandato.

Firenze: Eugenio Giani ottiene la riconferma alla guida della Regione Toscana, consolidando il proprio ruolo di figura di riferimento nel panorama politico regionale. Il risultato elettorale conferma la fiducia dei cittadini nel lavoro svolto durante il primo mandato, caratterizzato da una gestione complessa dell’emergenza sanitaria e da politiche di sviluppo orientate alla sostenibilità e alla valorizzazione dei territori.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha commentato con entusiasmo la riconferma di Eugenio Giani alla presidenza della Regione Toscana, definendo la vittoria un segnale importante che premia il buon governo e la forza di un'alleanza coesa.

La premier Giorgia Meloni ha ammesso la sconfitta del centrodestra in Toscana, congratulandosi sui social con Eugenio Giani per la vittoria e ringraziando Alessandro Tomasi e la coalizione per l’impegno nella campagna elettorale.

Telefonata di Tomasi al presidente Giani dopo la vittoria alle elezioni toscane: "Presidente Giani, complimenti per questa grande vittoria. È stato un risultato importante e testimonia il sostegno dei cittadini alle sue politiche. Siamo pronti a collaborare e a sostenere il suo mandato. La Toscana ha bisogno di stabilità e di progetti concreti."

La sfida ora sarà dare continuità ai progetti avviati, affrontando le nuove priorità: crescita economica, infrastrutture e transizione energetica. Un mandato che si apre sotto il segno della stabilità, ma anche con l’attesa di risposte concrete alle esigenze dei toscani.