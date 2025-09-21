Eugenio Giani e i candidati PD della Provincia di Grosseto alle Festa dell'Unità dell'Amiata Grossetana

Alle ore 18 di Domenica 21 incontro importante per parlare della centralità dell'Amiata e delle aree interne

Castel del Piano: All'interno della cornice della Festa dell'Unità dell'Amiata Grossetana, dal titolo "Per un futuro diverso", Domenica 21 alle ore 18 (con un cambio riguardo al programma iniziale) si terrà l'iniziativa "La Toscana diffusa, sempre di più" in cui interverranno il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e i candidati PD alle elezioni regionali per la Provincia di Grosseto.

Sarà un'occasione per parlare di quanto la Regione Toscana ha fatto per le aree interne e per inquadrare quanto ancora c'è da fare, oltre che per indicare alcuni punti che il Partito Democratico dell'Amiata Grossetana ha indicato come prioritari per queste regionali.

L'evento si terrà al Dancing Kronos a Castel del Piano, nella zona dello stadio ed è aperto a tutti.