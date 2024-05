Ettore Candela introduce alla “Turandot”

Domani, sabato 1 giugno alle 17 all’Auditorium del “Giannetti” si parla dell’opera in scena il 28 luglio alla Cava di Roselle.

Grosseto: La “Turandot” sarà messa in scena domenica 28 luglio alla cava di Roselle. E all’Auditorium dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti, in via Bulgaria 21, sabato 1 giugno il maestro Ettore Candela introdurrà il pubblico all’opera lirica di Giacomo Puccini che a luglio appunto sarà presentata dall'Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta da Giorgios Balatsinos e il Coro del Teatro Goldoni di Livorno (maestro del coro Maurizio Preziosi).

Per informazioni sull’evento è a disposizione il sito www.orchestragrosseto.it.

Il maestro Ettore Candela proporrà una guida all’ascolto per conoscere tutti gli aspetti dell’opera lirica. La partecipazione è riservata ai soci di Fondazione Grosseto Cultura: sarà possibile sottoscrivere la tessere al prezzo speciale di 15 euro in occasione di ogni appuntamento della rassegna.

Per info e prenotazioni: 0564/453128 o info@istitutomusicalegiannetti.it.