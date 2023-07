Ettore Botticini sul podio al Campionato Europeo Waszp

Monte Argentario: Il giovane ingegnere Ettore Botticini del Circolo Nautico e della Vela Argentario di Cala Galera si conferma come uno dei migliori velisti internazionali Waszp, di questo one design foiler estremamente diffuso, vincendo la medaglia di bronzo al Campionato Europeo Waszp a Quiberon in Bretagna, primeggiando per tutto il corso delle prove della manifestazione che ha radunato ben 160 specialisti della classe di vela "volante" provenienti da tutto il mondo. Primo sul podio il norvegese Markus Berthet e secondo il danese Magnus Overbeck, a dicembre il Campionato mondiale Waszp si terra' in Australia.







Ettore Botticini atleta santostefanese del Circolo Nautico e della Vela Argentario di Cala Galera, racconta Artemare Club che ha la sua foto in regata da lui ricevuta firmata e incorniciata nella quadreria dei campioni di vela nella sede dell’Associazione nel Corso antico di Porto Santo Stefano, è esempio della migliore gioventù della Maremma, laureato in ingegneria nautica ha veleggiato sulle barche Optimist, 420, 470, Vaurien, catamarano F18, Nacra 17, Flying Phantom - catamarano foiling Red Bull, Match Race uno contro uno su qualsiasi barca, Melges 32, Melges 20, Swan 45, classi altura sia ORC che Offshore, tra cui una traversata dell'Oceano Atlantico, J70, J24, Maxi Yacht, Waszp, 69F, le ultime due classi molto significative per entrare nel mondo della Coppa America ormai "volante".