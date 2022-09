Etruscan Fighters della YMCA al test dei playoff nazionali di baseball Under15

Grosseto: Gli Etruscan Fighters della società YMCA affronteranno, questo fine settimana, il test dei playoff nazionali di baseball Under15. In campo con le altre tre semifinaliste, Fontana Ermes Sala Baganza, Ares Milano e San Martino Junior, potranno dimostrare le loro capacità, così come hanno già fatto nel corso della regular season. Questa squadra è la naturale progressione di quella Under12 vincitrice, nei due anni precedenti, del campionato toscano. Adesso gli Etruscan Fighters Under15 hanno acquisito la giusta sicurezza e l’esperienza per affrontare un campionato in cui hanno trovato ben pochi ostacoli a complicare il loro cammino.

Il più pericoloso è stato rappresentato dal team Padule che disputerà, per parte sua, la semifinale in un altro girone. Etruscan Fighters e Padule, infatti, sono arrivati alla fine della stagione con lo stesso numero di vittorie e, anche negli incontri diretti, hanno ottenuto una perfetta parità. L’ottimo atteggiamento in campo e gli insegnamenti tecnici, nonché la cura della preparazione fisica hanno contribuito in maniera basilare al successo a livello regionale. La società YMCA ha adottato da anni un progetto di sviluppo basato su principi profondamente rispettosi dello sviluppo fisico dei ragazzi, ma anche di quello educativo e comportamentale. In YMCA non ci si limita, però, ai soli ragazzi. Nel progetto della società rientra anche la formazione dei tecnici.

Gli Etruscan Fightes saranno accompagnati, assistiti e diretti, in questa trasferta a Sala Baganza, dai due giovanissimi tecnici Lorenzo Pivirotto e Alberto Rizzi. Anche per loro la «scuola» è in piena attività. Sotto gli occhi attenti e gli insegnamenti di Marco Mazzieri e Gianni Natale i due coach stanno rafforzando le loro personalità e raccogliendo le loro belle soddisfazioni. Un progetto ambizioso quello della YMCA, un lavoro sospinto dall’energia inesauribile della Presidente Deborah Scalabrelli che riesce ad organizzare occasioni di gioco e di allenamento distribuite nell’arco dell’intero anno. Non ci resta che attendere ancora pochi giorni per assistere ad una semifinale di ottimo valore tecnico: appuntamento a sabato, 10 settembre, al campo comunale «Matteo Mussi» di Sala Baganza. In bocca al lupo agli Etruscan Fighters.