Etruria Retail inaugura un nuovo Carrefour Express a Follonica

Follonica: È stato inaugurato mercoledì 19 giugno il nuovo Carrefour Express di Follonica, in Piazza XXV Aprile. L’apertura segna un nuovo passo nella crescita della rete di Etruria Retail, già fortemente radicata nel territorio grossetano, che si conferma l’area con il maggior numero di punti vendita per l’azienda leader della grande distribuzione organizzata del Centro Italia. All’inaugurazione hanno partecipato: Matteo Buoncristiani e Giorgio Poggetti, rispettivamente sindaco e assessore del Comune di Follonica; Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail, Paolo Panti, responsabile rete Etruria Retail, Alessandro Tantulli, vicedirettore GMS rete diretta Etruria Retail, Fabio Pucci, capo area Etruria Retail, Francesca Poli, responsabile del punto vendita e tutto lo staff del negozio.

Una negozio di vicinato che si rinnova. Il nuovo negozio nasce dalla trasformazione di una storica bottega Sapori & Valori, punto di riferimento per la zona, e si sviluppa oggi su una superficie più ampia grazie all'acquisizione di alcuni locali attigui. A gestirlo sarà Francesca Poli, richiamata a guidare questo nuovo inizio forte di una profonda conoscenza della città e dei suoi ritmi. Il punto vendita è gestito da GMS, società del gruppo Etruria Retail. Il nuovo Carrefour Express offre ambienti moderni e funzionali, un’ampia selezione di prodotti, con un’attenzione particolare ai marchi Carrefour e alle eccellenze del territorio. Tra i punti di forza la panetteria dove, ogni giorno, sarà possibile acquistare pane e prodotti appena sfornati. L’obiettivo è quello di garantire un servizio di prossimità di qualità, comodo, efficiente e vicino ai bisogni quotidiani delle persone.

L’inaugurazione è una festa. La giornata di apertura si è trasformata in una vera festa per la comunità, con iniziative pensate per coinvolgere tutti. Ai bambini fino a 10 anni è stato offerto un giro gratuito sulla ruota panoramica o due giri sulla giostra della piazza. Dal 20 giugno al 31 luglio, inoltre, ogni 25 euro di spesa i clienti riceveranno un buono da utilizzare presso gli spazi convenzionati di Piazza XXV Aprile, scegliendo tra un caffè o cappuccino con un dolce presso la Libreria Bistrot Altrimondi, un giro sulla ruota panoramica o due giri sulla giostra.

Parola d’ordine: collaborazione. L’apertura, dunque, è stata anche l’occasione per avviare collaborazioni con realtà locali. Un segnale concreto del desiderio di Etruria Retail di essere parte attiva della vita cittadina, soprattutto in una località vivace e dinamica come Follonica, che in estate vede una forte presenza turistica.

“Questo punto vendita – ha dichiarato Maurizio Nicolello, di Etruria Retail – è la dimostrazione concreta di cosa significhi per noi presidio del territorio: un negozio che si rinnova, cresce, si apre alla comunità e diventa luogo di incontro. A Follonica vogliamo essere parte della quotidianità delle persone, vicini e presenti, con un’offerta pensata per rispondere alle esigenze di una città che cambia e si arricchisce, durante la stagione estiva, ma anche per essere un punto di riferimento durante il periodo invernale”.

Info utili. Il Carrefour Express di Piazza XXV Aprile è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con orario continuato dalle 7:30 alle 20:30.