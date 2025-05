Etruria Retail ei suoi negozi Carrefour a Il Fiorino: formazione sul campo con un'eccellenza del territorio

Grosseto. Oltre 60 operatori del mondo Etruria Retail hanno partecipato, nei giorni scorsi, a una giornata di formazione dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione dei formaggi del Caseificio Il Fiorino, uno dei partner storici dell'azienda. Il corso si è svolto tra Roccalbegna e Grosseto e ha rappresentato un'opportunità concreta per rafforzare la cultura di prodotto e il legame con un fornitore del territorio che è sinonimo di qualità e artigianalità. Un percorso all'interno di un'azienda che unisce competenze storiche e spirito innovativo, nel pieno rispetto del territorio e delle sue risorse.

A Roccalbegna, dove nascono i formaggi più premiati al mondo. La prima tappa si è svolta a Roccalbegna, nello stabilimento produttivo de Il Fiorino, dove i partecipanti hanno visitato il caseificio, la storica grotta di stagionatura naturale, osservando da vicino l'intero processo produttivo, rigorosamente artigianale, che consente al caseificio maremmano di ottenere formaggi premiati in tutto il mondo. Dalle tecniche casearie ai tempi di stagionatura, la visita ha permesso di approfondire i punti di forza di una realtà capace di innovare nel solco della tradizione.

A Grosseto, visita a Casa Fiorini, la casa delle eccellenze. Il percorso è proseguito a Grosseto, presso Casa Fiorini, il nuovo punto vendita inaugurato nell'ottobre scorso, dove sono raccolte le migliori eccellenze enogastronomiche locali, italiane e internazionali. Qui i partecipanti hanno preso parte ad una degustazione guidata dei formaggi de Il Fiorino, confrontandosi su caratteristiche, utilizzi e modalità di presentazione in negozio. La giornata si è conclusa con una tappa nel Carrefour di via Repubblica Dominicana, dove l'attenzione si è spostata sull'esposizione e sulla valorizzazione in store, per migliorare il racconto dei prodotti al cliente finale.

"Questa giornata - ha commentato Gianluca Mortillaro, responsabile salumi e latticini di Etruria Retail - è stata un'occasione importante per rafforzare una collaborazione storica, con un'azienda che rappresenta al meglio le eccellenze locali e il legame con il territorio. Ringraziamo Il Fiorino per l'accoglienza e per aver condiviso con noi capacità e visione. La grande partecipazione conferma quanto sia importante offrire momenti formativi che uniscono conoscenza, relazione e rafforzano i valori alla base del nostro lavoro: fiducia, radicamento territoriale e creazione di valore".

Angela Fiorini , alla guida dell'azienda di famiglia insieme al marito Simone Sargentoni, ha sottolineato: "Con Etruria Retail condividiamo un rapporto duraturo, fatto di fiducia, rispetto e valori comuni. Siamo orgogliosi che i nostri formaggi arrivino sulle tavole di tanti clienti grazie a una rete che sa valorizzare il territorio e chi lo abita con passione e competenza".

La strada intrapresa da Etruria Retail. Con questo appuntamento, Etruria Retail rinnova il proprio impegno nella costruzione di una filiera consapevole, che parte dalla conoscenza approfondita dei prodotti e delle aziende partner, per arrivare fino al punto vendita, dove ogni addetto è chiamato a raccontare il valore e la qualità di ciò che propone. Una strategia che mette al centro le persone e le relazioni, elementi essenziali per affrontare con solidità e coerenza le sfide della distribuzione moderna.