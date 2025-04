Etruria Retail con i suoi negozi Carrefour continua la formazione sul Parmigiano Reggiano

Nuova tappa del percorso formativo per valorizzare al meglio il prodotto nei punti vendita

Siena. Etruria Retail conferma il proprio impegno nella formazione e nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un’esperienza d’acquisto sempre più consapevole e di qualità. Con questo spirito si è svolta, nei giorni scorsi, la seconda tappa del percorso di formazione promosso da Etruria Retail insieme al Consorzio del Parmigiano Reggiano. Dopo il primo appuntamento a Siena, lo scorso dicembre, questa volta l’iniziativa si è tenuta a Parma, nella sede dell’azienda Boni, storica realtà produttrice di Parmigiano Reggiano. L’obiettivo del percorso è offrire agli operatori dei supermercati Carrefour della rete Etruria Retail strumenti sempre più efficaci per valorizzare al meglio il Parmigiano Reggiano nei punti vendita, raccontando la qualità e la tradizione di un prodotto simbolo del Made in Italy.

Una giornata tra formazione, esperienza diretta e degustazioni. Il corso è stato guidato dagli esperti del Consorzio del Parmigiano Reggiano, che hanno accompagnato i partecipanti in un approfondimento sulla storia, sulla produzione e sulle caratteristiche del prodotto. La visita all’azienda Boni ha permesso di osservare da vicino le fasi di lavorazione, dal latte alla forma finita, con un focus sulle tecniche di stagionatura e sulle differenze organolettiche legate al tempo di maturazione. La giornata si è conclusa con una degustazione guidata, per affinare la conoscenza delle diverse stagionature e delle loro peculiarità.

Un percorso che rafforza competenze e spirito di squadra. Il progetto formativo di Etruria Retail non è solo un’opportunità di crescita professionale, ma anche un momento di condivisione e confronto tra i membri della rete. Il percorso consente di migliorare le competenze di vendita, di approfondire la cultura di prodotto e di sviluppare nuove strategie per comunicare al meglio il valore del Parmigiano Reggiano ai clienti.

Dichiarazioni

“Ringraziamo – ha dichiarato Gianluca Mortillaro, responsabile salumi e latticini di Etruria Retail – il Consorzio del Parmigiano Reggiano e l’azienda Boni per questa esperienza. Crediamo molto nella formazione e nella conoscenza dei prodotti che ogni giorno offriamo ai nostri clienti. Occasioni come questa rafforzano non solo le competenze, ma anche lo spirito di squadra: stare insieme, confrontarsi e condividere idee rende il nostro lavoro più efficace e gratificante”.

“Siamo felici di rinnovare questa collaborazione con Etruria Retail per fare formazione e cultura di prodotto», ha dichiarato Carmine Forbuso, direttore marketing del Consorzio del Parmigiano Reggiano. «Grazie a iniziative come questa possiamo dialogare in modo efficace non solo con il mondo della GDO, che rimane il nostro primo canale distributivo, ma anche con i membri dello staff, veri e propri “custodi” del nostro prodotto presso i consumatori di oggi, evoluti e in cerca di sempre più informazioni precise sui prodotti che acquistano. Ecco perché realtà come Etruria Retail rivestono un ruolo fondamentale per fare conoscere le distintività del Parmigiano Reggiano: un prodotto unico con biodiversità, stagionature - dai 12 agli oltre 100 mesi - e prodotti “certificati” dai gusti e sapori estremamente variegati, che è importante comunicare al meglio ai consumatori”.

“Riteniamo che la giornata di formazione – hanno sottolineato Michele e Giuseppe Paini, rispettivamente sales manager e responsabile vendite di Boni -- sia stata estremamente preziosa e significativa, consolidando ulteriormente la solida sinergia con il nostro partner Etruria Retail. La collaborazione tra Boni S.p.A. e il Consorzio di Tutela del Formaggio Parmigiano Reggiano, alla quale vanno i nostri sentiti ringraziamenti per le figure che hanno guidato l'attività, Simone Ficarelli, Igino Morini, Davide Raimondo, ha reso possibile offrire agli operatori di Etruria Retail un'esperienza formativa mirata, coinvolgente e focalizzata sull'approfondimento degli aspetti caratteristici del Parmigiano Reggiano. Siamo davvero soddisfatti e grati ad Etruria Retail per averci scelto come partner in questo percorso: insieme condividiamo quanto la formazione sia un elemento fondamentale per garantire competenza e qualità nella distribuzione del prodotto”.