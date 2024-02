Estra si riconferma “Azienda alla luce del sole”

Grosseto: E’ stato riconfermato, anche per quest’anno, il sostegno da parte di Estra in favore della Fondazione Il Sole di Grosseto. Una donazione liberale grazie alla quale la multiutility toscana ha potuto fregiarsi, pure nel 2024, del titolo di “Azienda alla luce del sole”. Un riconoscimento riservato a quelle aziende (95 in tutto, comprese nel panorama nazionale e locale) che, nel contesto della responsabilità sociale, si sono distinte offrendo un contributo importante a supporto delle numerose attività portate avanti dalla fondazione stessa.



“Siamo orgogliosi di figurare tra queste aziende – ha affermato il presidente di Estra Francesco Macrì - a testimonianza del nostro impegno nel dare supporto alle attività per il “durante e dopo di noi”, quelle cioè tese a salvaguardare il benessere delle persone fragili e con disabilità in ogni fase della loro vita. La nostra vicinanza alla Fondazione il Sole vuole essere dimostrazione tangibile di quanto il settore privato possa effettivamente diventare un pilastro fondamentale per promuovere il benessere sociale e contribuire a iniziative significative nel contesto della responsabilità sociale d'impresa”.

"Non è mai scontato riconfermare il sostegno alla Fondazione il Sole – ha affermato il presidente della Fondazione Il Sole Marco Scandroglio -. Chi decide di accompagnarci negli anni ha compreso l'importanza della responsabilità sociale di starci vicino. Con il sostegno delle aziende private siamo in grado di finanziare le nostre attività che si svolgono durante tutto l'anno. Questo evidenzia il loro ruolo cruciale nel garantire continuità a ciò che vogliamo portare avanti. Nostro obiettivo è infatti quello di migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili, facendo trascorrere il loro tempo libero in modo costruttivo, liberando i familiari dalle incombenze quotidiane e contribuendo così alla serenità familiare”.

"Una Fondazione come la nostra non potrebbe aver raggiunto certi risultati, né potrebbe continuare a darsi nuovi obiettivi - ha concluso Tiziana Tenuzzo, responsabile del fundraising della Fondazione Il Sole - senza il sostegno delle aziende private. Queste, nel corso degli anni, ci hanno sostenuto e ci sostengono nei modi più diversi. Estra, in particolare, ha dato un contributo decisivo, per il quale le siamo loro profondamente grati”.