Estra rilancia la Call to Action “L’energia delle buone pratiche”

Sostegno concreto alle associazioni sportive del territorio

Prato: Estra S.p.A., multiutility attiva nel settore dell’energia e da anni impegnata nella promozione dei valori educativi dello sport, conferma anche per il 2025 la Call to Action “L’energia delle buone pratiche”: un’iniziativa che riconosce e sostiene le associazioni sportive che, ogni giorno, si impegnano per creare comunità più inclusive, solidali e sostenibili.

Dedicata alle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, la quinta edizione rafforza ancora di più il legame tra Estra e i territori in cui opera, premiando con contributi economici quei progetti sportivi che dimostrano un impatto sociale concreto e positivo, in particolare verso i più giovani.

La novità di quest’anno riguarda un ulteriore riconoscimento da 1.000 euro, destinato a chi saprà valorizzare al meglio lo sport come strumento di sostenibilità sociale e ambientale. Questo premio aggiuntivo potrà essere attribuito a uno dei progetti vincitori regionali o a un’ulteriore proposta tra quelle candidate, selezionata direttamente da Estra.

Attraverso questa iniziativa, Estra intende promuovere uno sport accessibile e formativo, capace di contrastare il disagio sociale, favorire l’inclusione e sensibilizzare a stili di vita più sani e rispettosi dell’ambiente. Il sostegno è rivolto alle associazioni che vedono nello sport non solo un’attività fisica, ma una vera leva di crescita collettiva, educazione e cittadinanza attiva.

“Con questa quinta edizione vogliamo rafforzare ancora di più un impegno che sentiamo nostro - ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente esecutivo di Estra SpA- : essere vicini a chi, con passione e dedizione, lavora sul territorio attraverso lo sport, generando valore sociale. In questi anni abbiamo visto storie straordinarie, progetti che cambiano davvero la vita delle persone. Per questo abbiamo deciso di rilanciare, coinvolgendo anche chi saprà raccontare lo sport come alleato della sostenibilità sociale e ambientale. È una sfida che ci riguarda tutti, e che parte anche dai piccoli grandi gesti delle comunità locali.”

Le associazioni interessate avranno tempo fino al 31 ottobre 2025 per inviare i propri progetti alla segreteria del premio.