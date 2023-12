Estra per lo sport: “L’energia delle buone pratiche”. Ecco i vincitori della Toscana

Prato: Estra S.p.A., multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva, anche quest’anno ha indetto la Call to Action “L’energia delle buone pratiche”. Si tratta di un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio del CONI Nazionale e del CIP Nazionale. Nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, che da sempre vedono una forte connessione tra Estra e il territorio, l’azienda ha deciso di premiare e supportare quelle realtà che, attraverso il proprio operato, sottolineano il ruolo dello sport come strumento di responsabilità sociale ed inclusione attraverso cui attuare azioni concrete a sostegno del territorio e della vita di comunità.



Hanno partecipato 158 società, 27 in più rispetto alla passata edizione, un ottimo risultato per un’iniziativa giovane che continua a crescere: 19 dall’Abruzzo, 32 dalle Marche, 8 dal Molise, 74 dalla Toscana, 25 dall’Umbria.

“E’ con vero orgoglio che oggi accogliamo i risultati della III Edizione della Call To Action Estra per lo Sport “L’Energia delle buone pratiche” - Ha dichiarato il Presidente di Estra, Francesco Macrì -. Un premio particolarmente sentito per Estra da sempre sostenitrice dei valori dello sport, in questo caso di una pratica sportiva capace di coniugare elementi distintivi importanti quali responsabilità sociale e inclusione. Un riconoscimento che si traduce in un sostegno economico in favore di quelle realtà associative dei nostri territori che hanno saputo raccogliere questi bisogni indirizzandoli verso attività sportive senza barriere. Un modo concreto per dare risposte trasferendo valori. “

Lo scorso 7 dicembre si è riunita la giuria composta da: Saura Saccenti e Giovanna Poma (Estra SpA), Gianfranco Coppola (Presidente USSI), Enzo Imbastaro (Presidente CONI Abruzzo), Fabio Luna (Presidente CONI Marche), Vincenzo D’Angelo (Presidente CONI Molise), Simone Cardullo (Presidente CONI Toscana), Domenico Ignozza (Presidente CONI Umbria), Michele Maffei (Olimpionico ex Presidente A.M.O.V.A.), Alessandro Palazzotti (Vicepresidente Vicario Special Olympics Italia), Generale Vincenzo Parrinello.

Il bando di questa edizione prevedeva il contributo di € 4.000,00 per ogni premiato e la possibilità di assegnare due o più riconoscimenti alle regioni che avessero ricevuto più di trenta candidature: per questo motivo sono stati scelti due vincitori per le Marche e tre vincitori in Toscana.

In Toscana hanno vinto le società ACSI ATLETICA TOSCANA (Montelupo Fiorentino - FI), POL. CERRETESE PALLAVOLO (Cerreto Guidi – FI) e FLORENTIA RUGBY (Firenze).

Di seguito le dichiarazioni del Presidente CONI e delle società vincitrici della Regione Toscana.

Simone Cardullo, Presidente CONI Toscana: “Il Premio Estra rappresenta ormai un appuntamento annuale seguito da tante associazioni sportive e di promozione sociale. I numeri sono lievitati, specialmente in Toscana, dove quest'anno sono quasi raddoppiati rispetto alla passata edizione, al punto che le associazioni premiate sono passate da due a tre. Un’iniziativa che sta facendo emergere tante realtà che in passato svolgevano il loro compito, oserei dire missione, con amore e passione nei confronti dei più bisognosi.”

ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA ASD (Montelupo Fiorentino - FI) – Ilaria Marras, Presidente: “Ringrazio Estra per la generosità, per l’opportunità dataci e per aver apprezzato il nostro progetto “Superiamolostacolo”, in cui come associazione crediamo fortemente.”



POLISPORTIVA CERRETESE PALLAVOLO ASD (Cerreto Guidi - FI) – Stefano Berlincioni, Direttore Sportivo: "Siamo molto onorati di essere stati scelti per questo importante premio: il nostro obiettivo è quello di affiancare un’attività agonistica di alto livello a progetti sociali che facciano crescere il nostro ambiente sia dal punto di umano che sportivo, vogliamo dimostrare che agonismo e inclusione non si escludano a vicenda ma che si possano portare avanti entrambi con ottimi risultati."



FLORENTIA RUGBY ASD (Firenze) – Gregorio Ciampa, Presidente: “Come Presidente del Florentia Rugby, sono davvero felice di aver partecipato e vedere assegnata la vittoria alla nostra società è un incentivo per noi a continuare nell’educazione contro il bullismo. Grazie.”

Le altre società vincitrici:



Abruzzo: MUEVETE AMIGO ASD (Spoltore - PE)

Marche: IL TEMPIO DI BELLONA ASD (Fermo) e CSI ASCOLI PICENO (Ascoli Piceno)

Molise: URBAN SPORT ASD (Campobasso)

Umbria: ASSOCIAZIONE NAZIONALE NEL NOME DEL RISPETTO ODV (Foligno - PG)