ESTRA: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati consolidati di bilancio al 31 dicembre 2024

Ricavi totali in linea con il precedente esercizio a circa 1,2 miliardi di euro. In crescita i principali indicatori economici e patrimoniali

EBITDA pari a 165,3 milioni di Euro, in aumento del 16% rispetto al 2023

Utile netto a 43,6 milioni di euro, in crescita del 55% rispetto ai 28,1 milioni del 2023

Prato: Il Consiglio di Amministrazione di Estra S.p.A. (di seguito anche “Il Gruppo”) ha approvato i risultati consolidati di bilancio per il 2024,in sensibile miglioramento rispetto all’esercizio precedente, grazie allo sviluppo delle attività commerciali favorito dalla maggiore stabilità dei mercati energetici e all’andamento positivo delle attività di distribuzione gas.

In un contesto macroeconomico e geopolitico che continua ad essere caratterizzato da una certa instabilità, il Gruppo Estra ha dimostrato una forte solidità e una grande capacità di adattamento agli scenari di mercato.

I risultati del 2024 mostrano, infatti, un miglioramento in tutte le aree di Business di Estra. Tuttavia, la crescita risulta trainata in modo particolare dall’area Mercato Energia nel comparto vendita gas ed energia elettrica. Tali risultati hanno compensato la conclusione dei lavori di efficienza energetica (superbonus 110%) che avevano caratterizzato l’esercizio precedente.

Nel corso dell’esercizio è proseguito il progetto di integrazione con Alia per la creazione di una Multiutility Toscana volta al rafforzamento industriale ed al superamento della frammentazione dei servizi pubblici regionali, con l’obiettivo di consolidare le diverse realtà dei servizi pubblici locali attualmente presenti sul mercato.

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024 - ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente di Estra – dopo la ripresa di un trend di crescita nello scorso esercizio, quest’anno siamo riusciti a consolidare i ricavi e ad aumentare ulteriormente la marginalità, creando valore per gli azionisti e di conseguenza per i nostri territori. Nei prossimi mesi proseguiremo nell’impegno volto a portare a termine il processo di formazione di una nuova Multiutility, in grado di guidare il processo di transizione energetica attraverso l’inclusione di tutti i vettori a disposizione, sempre con l’obiettivo di mettere al centro i bisogni delle nostre comunità”.

“L’andamento del 2024conferma il percorso di crescita intrapreso dal Gruppo – prosegue Nicola Ciolini, Amministratore Delegato di Estra – anche grazie ad una particolare capacità di adattamento dimostrata da Estra negli ultimi mesi. I risultati conseguiti ci consentono di guardare al futuro con fiducia e ancor più determinazione nel percorso di consolidamento del ruolo di Estra quale utility di riferimento nel centro Italia”.

Principali dati economici consolidati

Il Gruppo ha fatto registrare nel 2024 ricavi totali pari a 1.207,0 milionidi euro, sostanzialmente in linea rispetto all’esercizio 2023, riuscendo dunque a consolidare il trend di crescita dello scorso esercizio.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è risultato pari a 165,3 milioni di euro, facendo registrare un ulteriore aumento (+16%) rispetto al 2023, quando il dato si è attestato a 142,9 milioni di euro, anch’esso in crescita (+37%) rispetto al 2022.

Tale crescita è stata trainata in modo particolare dall’areaMercato Energia nel comparto vendita gas ed energia elettrica, riuscendo a compensare la conclusione dei lavori di efficienza energetica (superbonus 110%) che avevano caratterizzato l’esercizio precedente.

Il risultato operativo netto (EBIT) è stato pari a 85,1 milioni di euro, in crescita (+22%) rispetto ai 69,6 milioni del 2023.

Anche l’utile netto ha proseguito il trend di crescita, facendo registrare un aumento del 55% rispetto al 2023 e attestandosi a 43,6 milioni di euro.

Principali dati patrimoniali

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 457,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 437,7 milioni al 31 dicembre 2023, per effetto principalmente del risultato di periodo e della distribuzione di 17,1 milioni di euro.

L’indebitamento finanziario netto è pari euro 456,0 milioni di euro(in moderato aumento rispetto all’esercizio precedente quando era di 447,3 milioni di euro) per effetto di flussi finanziari dell'attività operativa che, anche grazie alla riduzione del capitale circolante netto, compensano l’assorbimento di cassa derivante dall’attività di investimento e di finanziamento dell’esercizio.

Estra

Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nasce nel 2010. Ad oggi i 4 soci di Estra (Alia, Coingas, Intesa e Viva Energia), rappresentano gran parte dei Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena. Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia ed è attivo nella distribuzione e vendita di gas naturale e di gpl, nella vendita di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.