Estra al fianco dell’U.S. Grosseto 1912 per la stagione 2025/2026

Grosseto: Estra è lieta di annunciare la nuova sponsorizzazione a favore dell’U.S. Grosseto 1912, squadra storica del calcio maremmano che prenderà parte al campionato nazionale di Serie D – girone Umbro-Toscano – nella stagione sportiva 2025/2026.

Con un contributo economico di 20.000 euro, Estra conferma ancora una volta la propria vicinanza al territorio e alle realtà sportive che ne rappresentano lo spirito e i valori. L’accordo prevede ampia visibilità del marchio Estra allo Stadio Carlo Zecchini e al Centro Sportivo di Roselle, con banner pubblicitari, passaggi su maxischermo e LED a bordocampo, oltre alla presenza esclusiva come sponsor unico del backdrop sala stampa. La collaborazione sarà valorizzata anche attraverso i canali social ufficiali della società biancorossa.

“Siamo orgogliosi di legare il nome di Estra a quello del Grosseto Calcio – ha dichiarato Francesco Macrì, presidente di Estra – Una realtà che da oltre un secolo rappresenta un simbolo per la città e per l’intera comunità. Il nostro sostegno non è solo sportivo, ma nasce dal desiderio di investire in ciò che unisce le persone: la passione, il senso di appartenenza e la crescita del territorio.”

La sponsorizzazione coinvolgerà un pubblico stimato di oltre 30.000 spettatori complessivi nell’arco della stagione, con una media di circa 2.000 presenze a partita, confermando così la centralità di questo progetto nella vita sociale e sportiva della Maremma.

«Siamo orgogliosi di poter rinnovare la collaborazione con Estra – ha affermato Francesco Lamioni, presidente US Grosseto 1912 - una realtà che rappresenta un punto di riferimento e un’eccellenza del nostro territorio. Per noi non si tratta solo di una sponsorizzazione, ma della condivisione di valori comuni: radicamento, solidità e impegno verso la comunità. US Grosseto 1912 vuole continuare a legare il proprio nome ad aziende che incarnano il meglio della Maremma e del nostro tessuto imprenditoriale, perché la crescita del club passa anche dalla forza delle sinergie con chi, come Estra, crede nel territorio e investe con passione.”

Con questa iniziativa, Estra rinnova il proprio impegno a favore dello sport come strumento di inclusione, partecipazione e crescita collettiva, in linea con la missione dell’azienda di generare valore economico e sociale nei territori in cui opera.



