Estete sicura ad Orbetello e Giannutri, grazie a volontari provenienti da tutta Italia

Orbetello: La Foresteria ubicata all'interno della bellissima area verde dei giardini pubblici di Piazza Cortesini, nel centro storico di Orbetello, ospita, con una turnazione settimanale volontari di Croce Rossa Italiana, provenienti da tutta Italia, che aderiscono al progetto del Comitato della Costa d'Argento, " Estate sicura 2025". I locali e lo spazio verde antistante è stato messo a disposizione dal sindaco Andrea Casamenti e dalla Amministrazione Comunale di Orbetello, Ente Pubblico al quale la Cri rinnova i sentiti ringraziamenti per la collaborazione ed il supporto assicurato. Il Progetto estate sicura, predisposto dal Comitato Cri Costa d'Argento consente di potenziare i servizi per i trasporti di emergenza ed urgenza, postazione di primo soccoso ad Isola di Giannutri, trasporti ordinari ad Orbetello ed all'Argentario, presenza a Giannutri ( Comune di Isola del Giglio), I volontari che in estate ruotano nelle foresterie della Cri, fra cui quella dei Giardini di Orbetello provengono da tutta Italia e sono decine e decine nel periodo turistico. In questi giorni è stato dato supporto per i servizi di prevenzione e di primo soccorso al trofeo internazionale di Golf di Terra Rossa, a Monte Argentario, con impegno quotidiano di numerosi volontari di Cri, medici ed infermieri, personale Cri che ieri ha ricevuto la visita del Dottor Francesco Rocca, già Presidente italiano ed internazionale della Cri ed oggi Presidente della Regione Lazio.