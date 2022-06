Esteso l'orario di apertura dell'info point al Parco della Maremma

Alberese: Si rinnova il rapporto di collaborazione tra l’Ente Parco Regionale della Maremma e il Comune di Grosseto, estendendo inoltre l’orario di apertura al pubblico dell’info point del centro visite di Alberese dal 18 giugno al 11 settembre, tutti i giorni inclusi i festivi dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Il centro sarà a disposizione di tutti coloro che visiteranno il parco fornendo, oltre alle informazioni, uno spazio dedicato all’esposizione delle mostre e uno shop in cui poter comprare un souvenir come ricordo della meravigliosa Maremma.



“E' stato fondamentale – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore al Turismo Riccardo Megale - attivarsi per questa collaborazione, garantendo così la promozione del turismo in tutto il territorio attraverso lo sviluppo di numerosi servizi sempre più qualificati che permetteranno di apprezzare le bellezze del nostro patrimonio. Grazie a un orario di apertura più ampio dell’info point del centro visite di Alberese, cittadini e turisti avranno la possibilità di usufruire di informazioni e consigli per una visita approfondita di questi luoghi".

"Grazie al contributo del Comune di Grosseto - sottolinea il direttore del Parco della Maremma, Enrico Giunta - anche quest'anno il centro visite del Parco assume le funzioni di Info Point, estendendo il suo orario di apertura al pubblico."