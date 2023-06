Estate spumeggiante al Parco della Maremma: un ricco cartellone di attività

Questa estate il Parco della Maremma propone un ricco cartellone di eventi e visite guidate per tutti i gusti e per tutte le età. Iniziando con il trekking teatrale: Medea ad opera del Teatro Studio di Grosseto



Alberese: Il Parco della Maremma presenta questo’anno un ricco palinsesto di eventi targati Parco Aperto: Summer edition! L’interesse trasversale delle proposte di intrattenimento spazierà dal teatro, ai concerti passando dalle visite guidate. La ricetta scelta è quella di abbracciare un pubblico vasto, andando incontro ai gusti ed alle attitudini di adulti e bambini, amanti del trekking, della cultura e del divertimento.

Sono in programma 6 rappresentazioni teatrali ad opera delle compagnie Teatro Studio di Grosseto, Ridi Pagliaccio e Confine Zero:

1° luglio Medea - Teatro Studio

29 luglio Mythos: Piante e fiori nei miti antichi - Ridi Pagliaccio

12 agosto Il Giustiziere di Cellere - Teatro Studio

14 agosto C’era una volta in Maremma - Confine Zero

26 agosto Mythos: Astri e costellazioni nei miti antichi - Ridi Pagliaccio

17 settembre Storie Medievali - Teatro Studio

Anche la musica sarà protagonista delle serate al Parco della Maremma, con Musica e Vita e Wine’s Stories & Jazz

15 luglio Wine’s Stories & Jazz

17 agosto Morricone e dintorni - Musica e Vita

9 settembre Il Canto degli Uccelli - Musica e Vita

Non mancheranno, poi, le visite guidate e le escursioni in bici, le camminate notturne e le attività in canoa.

Oltre a tutte le attività giornaliere previste all’interno della modalità di visita estiva del Parco della Maremma.

Ad aprire il ricco cartellone di eventi sarà Medea. Un trekking teatrale fino a Torre Bassa (loc. Collecchio), uno dei luoghi simbolo dell’area protetta, che per l’occasione si trasformerà in palcoscenico per dare voce all’opera Medea. Il mito di Medea per due millenni è stato letto univocamente come la vicenda di un’eroina che assolve fino all’ultimo il dettame divino della distruzione della stirpe di colui che commette una colpa, fino a portarlo all’estrema tragica conseguenza di dare la morte ai propri figli. Ma scavando a ritroso nel tempo si trovano altre interpretazioni: Medea è l’eroina di un mondo arcaico, religioso e matriarcale, in contrasto con un mondo razionale, laico, moderno. L’amore fra Medea e Giasone rappresenta il conflitto fra questi due mondi.

Lo spettacolo del Teatro Studio non dà una rilettura del mito, ma permette agli spettatori un’interpretazione soggettiva, attraverso stimoli visuali, verbali e sonori. Il lavoro segue la struttura drammaturgica della tragedia di Euripide su cui si innestano i testi di Apollonio Rodio e Christa Wolf. La messa in scena risente di alcune suggestioni pasoliniane.

Enrica Pistolesi, Benedetta Rustici, Daniela Marretti, Luca Pierini, Mirio Tozzini, saranno gli interpreti, coordinati dalla regia di Mario Fraschetti.

L’appuntamento è alle 17,30 al Podere Giulia (loc. Collecchio - Tenuta dell’Uccellina).

La prenotazione è obbligatoria al centro visite, scrivendo a booking@parco-maremma.it oppure chiamando 0564 393238/0564 407098. Il costo del trekking teatrale è di 15€ a persona.

Una gustosa apericena per finire la serata in bellezza alla Tenuta dell’Uccellina, dopo lo spettacolo sarà luogo per scambiarsi le opinioni sull’opera vista e degustare ottimi prodotti locali. Il costo dell’apericena è di 15€ a testa da prenotare sempre al centro visite.