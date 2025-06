Salute "Estate Sicura" sulla Costa d'Argento: al via il progetto della Croce Rossa 15 giugno 2025

15 giugno 2025 85

Redazione

Volontari da tutta Italia e collaborazioni locali per garantire sicurezza e primo soccorso su Giannutri, a Orbetello e lungo la Feniglia. Foto Piera Casalini. Monte Argentario: Volontari da tutta Italia sono impegnati sulla Costa d’Argento grazie alla Croce Rossa Italiana. Un ringraziamento speciale va alla società di navigazione "Maregiglio" di Isola del Giglio, che garantisce i collegamenti con l’Isola di Giannutri. Qui, da fine giugno, è attiva una postazione di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, composta dal Comitato Costa d’Argento, per i mesi di luglio e agosto. Questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Isola del Giglio e il sindaco Dr. Schiaffino. Collabora il Comitato Regionale Toscano della Croce Rossa Italiana.

Maregiglio si occupa del trasferimento da Porto Santo Stefano a Giannutri di mezzi, materiali e volontari della Croce Rossa. In questi giorni, i volontari sono stati sull’Isola per allestire la foresteria.

Un ringraziamento anche al Comune di Orbetello, che ha messo a disposizione la foresteria nel centro storico, all'interno dei Giardini Pubblici. In queste settimane sono arrivati volontari da diverse parti d'Italia, tra cui Novara, Firenze, Toscana e Vicenza. Il progetto favorisce lo scambio di esperienze e di rapporti umani e associativi. Inoltre, la Croce Rossa Costa d'Argento può contare su un numero maggiore di volontari durante la stagione turistica. Tra le iniziative in corso, ci sono anche il servizio "Spiagge Sicure", in convenzione con il Comune di Orbetello, che si svolge lungo il litorale del Tombolo della Feniglia, che parte a giorni in convenzione con l'assessorato alla protezione civile del Comune di Orbetello ed attività di prevenzione alla Marina di Cala Galera, il porto turistico vicino a Porto Ercole.



