Estate Rosellana Diffusa 2025 – XL edizione, al via la tournée estiva dello spettacolo teatrale “Antonio e Cleopatra”

Grosseto: La compagnia teatrale diretta dal regista Francesco Tarsi, presidente dell’Associazione Culturale Polis 2001, in collaborazione con la Provincia di Grosseto, il Parco Archeologico della Maremma e la Direzione Regionale Musei della Toscana, nell’ambito della manifestazione “Estate Rosellana Diffusa 2025 – XL edizione”, è lieta di presentare la tournée estiva dello spettacolo teatrale “Antonio e Cleopatra”, tratto dalla celebre tragedia di William Shakespeare.

Il testo shakespeariano viene proposto in una versione ridotta a cura del regista Francesco Tarsi.

Nel fragore della guerra civile tra Marco Antonio e Ottaviano Cesare, prende forma un amore appassionato e fatale: quello tra Antonio (interpretato da Pietro MacDonald) e Cleopatra (interpretata da Elisa Forte), che sfida il potere, la politica e il destino, conducendoli verso una delle più celebri e tragiche storie d'amore della storia e della letteratura.

Per questa produzione, il regista ha scelto di rappresentare il personaggio di Cleopatra ispirandosi agli studi degli storici egiziani Zahi Hawass e Salima Ikram, secondo cui la regina d’Egitto, di origini macedoni, avrebbe avuto tratti somatici nordico-europei, con capelli chiari e occhi azzurri. Una scelta interpretativa che intende restituire al personaggio una nuova luce storica e scenica.

Date e luoghi della rappresentazione

Anteprima esclusiva - 9 agosto 2025 – Ore 21:30

Chiostro di Sant’Agostino, Massa Marittima (GR)

Debutto ufficiale - 11 agosto 2025 – Ore 21:30

Anfiteatro Romano, Parco Archeologico di Roselle (GR)

Repliche a Roselle - Dal 12 al 18 agosto 2025 – Ore 21:30

Una tappa speciale:

Situata su un promontorio affacciato sul Mar Tirreno, Cosa fu un’importante colonia romana fondata nel 273 a.C., oggi sito archeologico di grande fascino, immerso nella natura della costa toscana.

Dal 21 al 24 agosto 2025 – Ore 18:00 - Antica Città di Cosa, Ansedonia (GR)

I biglietti per tutte le rappresentazioni sono acquistabili direttamente in loco oppure scrivendo ai contatti dell’Associazione Culturale Polis 2001 (vedi sotto).

Previsti sconti per ragazzi e studenti.

Invitiamo calorosamente la cittadinanza e i visitatori a partecipare a questo evento teatrale di grande valore culturale, totalmente prodotto in Maremma, che unisce arte, storia e territorio.

Il cast artistico è composto da:

Marco Antonio: Pietro MacDonald

Cleopatra: Elisa Forte

Charmian: Alessandra Cosimato

Enobarbo: Francesca Bellucci

Cesare: Augustus Reginald

Lepido / Eros: Davide Braglia

Per informazioni e per riservare i biglietti, scrivere o telefonare ai seguenti contatti dell’Associazione Polis 2001:

Email: associazionepolis2001@hotmail.com

Telefono: 347 2299737