Estate pulita a Castiglione: potenziati i servizi di raccolta rifiuti e pulizia spiagge

Attivati interventi straordinari nei fine settimana per garantire decoro e sicurezza. La sindaca Nappi: «Più educazione ambientale e servizi per cittadini e turisti».

Castiglione della Pescaia: Garantire spiagge sempre più sicure e pulite è una delle priorità dell'Amministrazione castiglionese, che ha attivato servizi aggiuntivi di raccolta rifiuti.

Nei mesi di luglio ed agosto l'Ufficio Ambiente è a disposizione per rispondere a chiamate ed emergenze ed assicurare lo svuotamento dei cestini e la pulizia delle spiagge anche il sabato e il lunedì con servizi aggiuntivi a quelli tradizionali.

«Si tratta di un servizio aggiuntivo – afferma la sindaca Elena Nappi – che vogliamo offrire alla popolazione, residenti e turisti, per far fronte alle loro esigenze proprio in quei mesi estivi che sono quelli di maggiore sovraffollamento. Stiamo cercando di educare i frequentatori di Castiglione della Pescaia ad una gestione intelligente dei rifiuti, alla raccolta differenziata, al corretto utilizzo delle tessere per accedere ai cassonetti. Siamo consapevoli che dobbiamo far fronte ad esigenze reali e concrete, soprattutto nei weekend, ed è per questo che siamo pronti a metterci in campo per attivare servizi sempre più efficienti. Allo stesso tempo confidiamo nella sempre maggiore responsabilità degli utenti delle nostre spiagge».

Per il mese di agosto la sindaca Nappi ha richiesto una "lepre" in più, così definita per la velocità di azione, da far stazionare su Punta Ala per fronteggiare le esigenze di tutti quei cittadini che ancora non hanno provveduto al ritiro della tessera 6Card e non sono in grado di conferire i rifiuti nella maniera corretta, alimentando la presenza di animali, quali i cinghiali, che purtroppo arrivano fino al centro abitato.

«Vogliamo che cittadini e turisti - conclude la prima cittadina - comprendano l’importanza di fare la differenziata attraverso un sistema monitorato che possa garantire non solo una corretta gestione dei rifiuti, ma anche la possibilità di abbattere i costi della bolletta Tari. Non smetterò di combattere l’inciviltà, la maleducazione e la mancanza di rispetto degli altri e dell’ambiente dove viviamo o trascorriamo le vacanze, per questo non tornerò indietro nella scelta di chiudere i cassonetti ed utilizzare le tessere. I servizi aggiuntivi servono proprio per porre rimedio all’ignoranza che spesso pervade la nostra società. Per il mese di agosto daremo anche la possibilità a tutti i frequentatori di Punta Ala di recarsi all’ufficio IAT presso il Gualdo, aperto dalle 9.00 alle 13.00 tutti i giorni escluso il mercoledì, e fare la delega per ritirare le tessere che il giorno successivo alla compilazione della richiesta saranno recapitate allo stesso IAT di Punta Ala in modo da agevolare la comunità puntalina nel ritiro delle tessere».

L'Amministrazione ricorda inoltre ai cittadini che a Punta Ala è sempre aperto il punto di raccolta in località Il Fornino dove poter conferire sfalci e popature. La struttura è accessibile tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 18:00; il martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13:00.

L'Ufficio Ambiente del Comune è a disposizione nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00. Tel 0564 927144 o 0564 927145.

Inoltre per segnalazioni è attiva la mail ambiente@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.