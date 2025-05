Attualità Estate più sicura: 48 aspiranti vigili avanzano verso l'assunzione nel Golfo 22 maggio 2025

Potenziamento della Polizia Municipale in vista della stagione turistica, si attendono le prove orali per i 12 stagionali. Follonica: Il sindaco Buoncristiani e l’assessore alla Sicurezza Poggetti spiegano: "Si è tenuta ieri mattina all’interno della Fonderia Leopolda la prova preselettiva, superata da 48 concorrenti su 153 che avevano aderito al concorso per l'assunzione di 12 agenti stagionali. Questi saranno impiegati sia nel controllo del territorio sia nel controllo del traffico”. L’Amministrazione comunale del Golfo aveva infatti pubblicato la procedura per la selezione pubblica – per esami – per la formazione di una graduatoria. Adesso - dal 5 giugno - si terrà la prova orale che determinerà la graduatoria finale. "Il personale stagionale - dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e l'assessore Giorgio Poggetti - verrà impiegato principalmente nei servizi di controllo e sicurezza stradale che richiedono un potenziamento nella stagione estiva, per assicurare l’informazione e la vigilanza nel centro urbano, nonché garantire assistenza nelle principali manifestazioni cittadine. Quest’anno quindi gli agenti stagionali a disposizione sul territorio nel periodo estivo saranno almeno 12, con una migliore organizzazione dei turni del personale, anche serali".

