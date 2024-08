Estate, in piazza arriva l'Alexia Live Tour 2024

Alle 21.30 in piazza Giovanni Paolo II nel centro storico di Orbetello. Ingresso gratuito



Orbetello: Domani 21 agosto in piazza Giovanni Paolo II alle 21,30, nel centro storico di Orbetello arriva Alexia Live Tour 2024: la cantante, icona della disco dance anni 90, presenta “All The Hits” per una serata a ingresso gratuito all'insegna del ritmo e della grande musica internazionale, tutto rigorosamente dal vivo.

La giunta, nei giorni scorsi, ha approvato una delibera con cui inserisce tra gli eventi dell'estate anche il concerto dal vivo di Alexia: «Che – secondo l'amministrazione – contribuisce ad arricchiere l'offerta dell'intrattenimento per cittadini e turisti durante il mese di agosto e va a inserirsi nel già nutrito calendario di manifestazioni organizzate, con il contributo e il sostegno del Comune di Orbetello, da numerose associazioni locali».

L'appuntamento con Alexia è la sera del 21 agosto in piazza Giovanni Paolo II: «Alexia – spiegano gli organizzatori dell'evento - ritorna sui palcoscenici italiani ed internazionali con un concerto indimenticabile all'insegna della musica e dell'energia. Negli oltre 90 minuti di spettacolo, Alexia farà ballare e cantare sulle note dei suoi più grandi successi, dal repertorio dance degli anni '90 fino ad oggi. Ma non solo: la sua performance includerà anche alcune delle più belle cover internazionali, per una scaletta ricca di ritmo e coinvolgimento da cantare e ballare».

«Sul palco con Alexia – proseguono dall'organizzazione - ci saranno quattro talentuosi musicisti e tre coristi, pronti a creare un'esperienza musicale avvolgente e coinvolgente. Con arrangiamenti energici e una presenza scenica carismatica, il concerto promette di essere una vera festa della musica, dove ballare e divertirsi saranno le parole d'ordine. Una occasione unica di vivere una serata di pura energia e passione musicale. Preparatevi a lasciarvi travolgere dal ritmo irresistibile del concerto Live di Alexia».

Alexia (da https://www.alexiaofficial.com)

Alexia (nome d’arte di Alessia Aquilani) è una delle cantanti italiane più famose all’estero.

Dal debutto ad oggi vende oltre 5 milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando 8 Dischi d’Oro e 2 di Platino. Il suo primo singolo è del 1995, “Me and You” – numero 1 in Italia e in Spagna. Un anno dopo escono “Summer is crazy”, “Number One” e “Uh la la la”: primi in tutta Europa. Il primo album è del 1997, “FUN CLUB” (più di 600 mila copie vendute), a cui fa seguito, un anno dopo, il secondo, “The Party”, altro Disco di Platino, con oltre 500 mila copie vendute, e successo in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Giappone. Nel 1999 pubblica “Happy” che entra da subito nelle chart di tutta Europa.

Nel 2002 la svolta e un rinnovato successo cantando in italiano. Alexia si presenta per la prima volta al Festival di Sanremo: è un vero trionfo. “Dimmi come” diventa il brano più “suonato” dalle radio italiane, e, un anno dopo, vince lo stesso Festival con “Per dire di no”. Nel 2004 pubblica l’album “Gli occhi grandi della luna”, con le prestigiose collaborazioni di Sam Watters, Louis Biancaniello e Diane Warren. Alexia partecipa di nuovo al Festival di Sanremo 2005 con il brano “Da grande” ma, solo tre anni dopo, pubblica il nuovo album di inediti, dal titolo “Alè”, nuovo team di autori e produttore, e sound più rock.

In coppia con Mario Lavezzi, nel 2009 interpreta a Sanremo il brano “Biancaneve”, scritto da Mogol e lo stesso Lavezzi, contenuto nell’album “Ale&c.” (Bloom06 e Madame SìSì, tra gli artisti che vi prendono parte).

Del 2010 è l’album di inediti “Stars”, dalle sonorità imprevedibili, rock, pop, black, e dalle vocalità r&b. Nel 2013 nuovo singolo, “Io No” e la raccolta “iCanzonissime”, con alcune delle cover che hanno segnato la sua carriera artistica presentate nella trasmissione “Canzonissima” all’interno del programma “I migliori anni” di Carlo Conti. Nella primavera 2015, con un nuovo look e una grande consapevolezza artistica, pubblica il nuovo disco di inediti “Tu puoi se vuoi”, dove tutto “suona” davvero possibile…basta ascoltarlo! Il 19 maggio 2017 Alexia compie 50 anni e si regala un album di inediti, in uscita a settembre. Ad anticiparlo – arriva in radio – non a caso nel giorno del suo compleanno, il brano “Beata gioventú”, un’esplosione di pura energia: dedicato a tutte le età della vita.