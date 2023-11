Estate eccezionale per Anima Vera

Castiglione della Pescaia: "Un'altra estate eccezionale da incorniciare, con numeri da capogiro: circa 150 animatori, 30 performers e artisti nazionali, più di 200 eventi in 14 strutture turistiche e città, più di 10.000 presenze giornaliere e un fatturato che supera 1,7 milioni di euro!" - a dirlo è Antonio Alfieri, CEO dell'azienda leader nel settore dell'intrattenimento professionale - "Il successo di Anima Vera nasce da lontano, da quando 33 anni fa, insieme al mio socio Maurizio Zamboni, facevamo animazione nei villaggi Valtur in tutto il mondo. Poi la svolta professionale con l'idea di creare un'azienda per dare vita a una nuova figura che avesse formazione e competenze necessarie prima di presentarsi al pubblico. Oggi l'animatore non è chi si improvvisa e lo fa per gioco; il suo lavoro è regolato da un contratto nazionale di categoria al quale personalmente ho contribuito e che ho sottoscritto. Sentiamo la responsabilità di formare e tutelare figure professionali legate al mondo dell'intrattenimento e dello spettacolo”.







Anima Vera ha sede a Castiglione della Pescaia, uno dei luoghi d'Italia a maggiore vocazione turistica e al suo vertice c'è l'amicizia e la professionalità dei due titolari Alfieri e Zamboni che rappresentano non solo la storia dell'animazione in Italia ma anche un modello di gestione unico: “Alla parte creativa dello spettacolo affianchiamo quella creativa dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, ritenendo fondamentale oggi sviluppare questi percorsi, anche per raggiungere talenti nascosti in tutta Italia. Siamo sempre alla ricerca di nuovi volti, nuove idee, nuovi modi di approcciarsi al pubblico. Per questo puntiamo molto sia sul recruiting sia sulla formazione”.

Conclusa l'estate 2023 è il momento per Anima Vera di pensare alla stagione invernale con l'apertura del Winter Park a Sappada sulle Dolomiti e poi già dai primi giorni del 2024 inizierà il recruiting in tutta Italia alla ricerca di nuovi talenti. “Prima di partire per Sappada concluderemo il pacchetto strutture e città per la prossima stagione e ci saranno tante novità! Durante l'ultimo anno Anima Vera è cresciuta nei numeri non solo come pubblico e animatori, ma anche nell’ organico e abbiamo tanta voglia di non fermarci più”.