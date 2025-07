Estate Arcidossina 2025: un’estate ricca di eventi tra tradizione, musica, sport, cultura e sapori

Un calendario straordinariamente ricco e variegato caratterizzerà l’Estate Arcidossina 2025, un programma pensato per tutte le età e con un’attenzione particolare alle famiglie, ai bambini e alla tradizione.

Arcidosso: Dal festival Street Food che porterà i migliori sapori in piazza, agli spettacoli di pugilato, alla suggestiva Festa della Poesia a Salaiola, fino a eventi unici come il Come le Mine Fest, la rassegna musicale alternativa, e le serate di approfondimento di Notizie dall’Amiata, il programma spazia tra cultura, gusto, sport e divertimento.

Tornano appuntamenti amatissimi come la Festa della Luna a Salaiola, la tradizionale Sagra della Patata Macchiaiola, e l’attesissimo Arcidò con le tradizionali feste del 29 e Sogni d’Ora, il festival delle arti dedicato ai più piccoli, entrambi dal 27 al 31 agosto. Senza dimenticare spettacoli per famiglie, tornei sportivi e serate danzanti, oltre alle speciali aperture notturne del Castello Aldobrandesco con visite e laboratori a lume di candela.

Per info e aggiornamenti sul programma completo:

Punto informazioni e prenotazioni: Nido di Fate – Via Tibet, Arcidosso – tel. 366 7472612

Tutti gli eventi saranno pubblicati nelle pagine Facebook delle Associazioni locali e della Pro Loco di Arcidosso.





Programma completo

LUGLIO

dal 2 all’ 8 Luglio MERIGAR ritiro a Merigar Namkhai Yeshi, insegnamenti Dzogchen

Dal 3 al 6 Luglio ARCIDOSSO, Nido di Fate Street Food Arcidosso Fish

Dal 5 Luglio Montelaterone tutti i sabato sera di Luglio Serate danzanti al Parco dei Tigli ballo liscio

11 Luglio ore 17.00 MERIGAR visite guidate

12 Luglio ore 21.00 ARCIDOSSO, Nido di Fate Pugilato

12 Luglio ore 18.00 Castel del Piano, Grand Hotel Impero Anno Giubilare Laurenziano La Celletta di San Lorenzo ad Arcidosso, Sacro e Profano, un dialogo che cura

12-13 Luglio SALAIOLA - Festa della Poesia - APS L’Aquilaia

16 Luglio Arcidosso, Parco della Rimembranza - I Colori dell’Ambiente - Università di Siena - dalle ore 21:00 alle ore 24:00 incontro astronomico

17 Luglio Arcidosso, Piazza Indipendenza - I Colori dell’Ambiente - Università di Siena - Concerto del gruppo folk toscano La Serpe d’Oro

18 Luglio ARCIDOSSO - Torneo Baskin

19-20 Luglio ARCIDOSSO, Parco donatori del sangue - Torneo Pallacanestro 3vs3 - Arcidosso Boars

dal 21 Luglio al 4 Agosto ARCIDOSSO - Clazz International Music Festival

23 Luglio ore 21.30 MONTELATERONE - Dora and the Jazz concerto spettacolo - Asssociazione culturale Melquiades APS

24-25 Luglio Stribugliano, Circolo Caccia La Bomba - Torneo di Briscola a coppie - 256 coppie

25-26 Luglio Montelaterone, Campo dei Tigli - Come le Mine Fest XlV edizione - Festival di musica underground

26 Luglio ore 18.30 Merigar - Racconti in Biblioteca, Nuove scoperte - al Santuario di San Casciano dei Bagni

26 Luglio ore 17.30 Arcidosso, Parco del Pero - SPETTACOLO PER BAMBINI con Irene Paoletti - AMELIA, in volo per la libertà

26 Luglio ore 21.00 Arcidosso, Parco del Pero - Musica in Piazza con i Fattore Emme

30-31 Luglio Stribugliano, Circolo Caccia La Bomba - Torneo di Briscola a coppie





AGOSTO

1 Agosto Stribugliano, Circolo Caccia La Bomba - Finale Torneo Briscola a coppie - ore 19.00 ARCIDOSSO, Piazza della Riconciliazione - Notizie dall’Amiata, Vlll edizione

2 Agosto ore 21.00 ARCIDOSSO, Piazza Indipendenza - Musica in piazza con M.R. Barelhouse - The fine original blues -

dal 2 Agosto Montelaterone - tutti i sabato sera di Agosto - Serate danzanti al Parco dei Tigli ballo liscio

3 Agosto ore 17.30 ARCIDOSSO, Parco del Pero - LA FAMIGLIA TRABAGAI E IL TEATRO A VENTAGLIO - spettacolo per bambini

Dal 4 al 14 Agosto ARCIDOSSO, Circolo tennis - 34° Torneo del villeggiante TPRA - gare di Singolare Maschile e Femminile

7-8-9-10 Agosto località BAGNOLI - Incontrandosi Sotto le Stelle

9-10 Agosto - MERIGAR Seminario di Danze Gioiose aperto a tutti - SALAIOLA Festa della Luna APS L’Aquilaia

10 Agosto ore 18.00 Castel del Piano, Grand Hotel Impero - Anno Giubilare Laurenziano - La Celletta di San Lorenzo ad Arcidosso, Storia e iconografia di San Lorenzo

12 Agosto ore 21.00 ARCIDOSSO, Parco del Pero - Concerto Coro dei Concordi di Roccastrada

13 Agosto ore 17.00 ARCIDOSSO, Parco del Pero - presentazione del libro ConTatto – Io il buio e la fisioterapia di Paolo Boccia

dal 14 al 17 Agosto - ARCIDOSSO, Nido di Fate Street Food Arcidosso Mangiami

16 Agosto ARCIDOSSO, Parco del Pero - presentazione del libro I proverbi di Clara di Susanna Nanni Reading musicale su detti e racconti tratti dal libro di Clara Ambrogi con Emanuele Bocci e Rachele Ricco

17 Agosto ore 21.00 ARCIDOSSO, Parco del Pero - Serata del Dilettante

18 e 19 Agosto MONTELATERONE - Laboratorio voce con Titta Nesti

22 Agosto ore 21.30 ARCIDOSSO, Parco del Pero - Juke Box, Concerto della Corale G.Verdi di Arcidosso

dal 22 al 24 Agosto località LE MACCHIE - Sagra della Patata Macchiaiola

23 Agosto ore 21.30 ARCIDOSSO, Piazza della Riconciliazione - Concerto per violini - Artisti: Shoven Quartet / Mateusz Smoczyński – violin. La casa dell’arte festival

24 Agosto ore 15.30 ARCIDOSSO, Piane del Maturo - Caccia al Rifiuto - giornata ecologica con Circolo Cacciatori La Squadra

26 Agosto ore 21.30 ARCIDOSSO, Piazza della Riconciliazione - Incontro pubblico Arcidosso il comune dell’Albanella minore Da Salaiola e Merigar al Sahel. Presentazione del progetto di ricerca a cura di Giampiero Sammuri. Saluti del sindaco Jacopo Marini Introduce Fabiola Favilli presidente del Parco minerario delle Colline Metallifere

27-31 Agosto Arcidò tradizionali feste del 29 e Sogni d’Ora Festival delle arti per bambini





SETTEMBRE

6 Settembre MONTELATERONE - SeratA danzantE al Parco dei Tigli ballo liscio

12-13 Settembre MONTELATERONE - Incanti Notturni, evento di Teatro Partecipato Xll edizione

13 Settembre SALAIOLA - Festa della Poesia - APS L’Aquilaia





Eventi al CASTELLO ALDOBRANDESCO di Arcidosso

15 giugno ore 17.00 - Presentazione I Cavalieri dell’Ordine - dei Valorosi di Indiana Poetessa con la giornalista Gioia Re e il professore Marco Franceschelli

20 giugno ore 16.30 - Inaugurazione mostra artistica - ANIMA MUNDI, il corpo è una porta a cura di Francesca Bonini in esposizione fino al 12 luglio

18 luglio ore 17.00 - Inaugurazione mostra pittorica Amiata, Light and Vibration a cura di Mary Ternovsky, Luca Tirello e Giorgio Dall’Orto in esposizione fino al 18 agosto

19 luglio ore 18.00 - Racconto scenico L’altra storia del bello. Dal Neolitico al Novecento di e con Maurizio Vanni, Michela Cicchinè assistente di scena, storytelling teatrale e musicale con presentazione del libro Museologia e percezione. Dalla contemplazione del bello alla percezione estetica Pacini Editore di D. Piraina e M. Vanni

2 agosto dalle 21 alle 23 - apertura notturna del Castello Aldobrandesco con visita nelle sale espositive, con prenotazione

9 agosto dalle 21 alle 23 - apertura notturna del Castello Aldobrandesco con laboratorio di scrittura medievale a lume di candela su prenotazione

16 agosto dalle 21 alle 23 - apertura notturna del Castello Aldobrandesco con visita nelle sale espositive, con prenotazione

23 agosto dalle 21 alle 23 - apertura notturna del Castello Aldobrandesco con laboratorio di scrittura medievale a lume di candela su prenotazione

8 Settembre: ore 10.00 - Presentazione progetto Amuseapp audioguida digitale multilingue del percorso museale del Castello