Estate al Parco Belverde di Cetona: un viaggio tra storia, natura e comunità

Da Ferragosto alla fine di Settembre, tante iniziative al Parco Archeologico Naturalistico e Archeodromo di Belverde, nel Comune di Cetona, con attività per grandi e piccini

Cetona (SI): Il Parco archeologico naturalistico e Archeodromo di Belverde a Cetona si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti, pensati per intrecciare la conoscenza della storia antica con l’esperienza diretta della natura e della comunità locale. Tra agosto e settembre 2025, il Parco sarà il palcoscenico di incontri, visite tematiche, laboratori e momenti di festa, tutti concepiti per rendere la cultura un’esperienza viva e partecipata.





L’estate si apre con il tradizionale Ferragosto al Parco, in programma giovedì 15 agosto. Una giornata interamente dedicata alla scoperta di questo luogo unico, a ingresso gratuito, che permetterà di conoscere la nuova gestione, visitare l’Archeodromo con mini tour guidati e partecipare a laboratori creativi per bambini, in un’atmosfera di convivialità arricchita da aree picnic libere.

Sabato 23 agosto sarà la volta de Il Parco racconta, una passeggiata speciale accompagnata da narratori che guideranno i partecipanti tra storie, memorie e visioni future del sito. La giornata si concluderà con un aperitivo condiviso, occasione per rafforzare il senso di comunità.

Il 29 agosto, alle 16:30, la curiosità si sposterà sulla tavola dei nostri antenati con l’incontro Come mangiavano i preistorici?. La conferenza, condotta da Stefano Rossi, svelerà segreti e abitudini alimentari delle popolazioni preistoriche, offrendo anche una degustazione simbolica “primitiva” per un’esperienza sensoriale completa.

Settembre si aprirà con un tuffo nelle tradizioni del mondo agropastorale. Venerdì 5, Graziano Cioni condurrà Il mondo agropastorale: saperi e tradizioni, un incontro che esplorerà il tema della transumanza, mettendo in dialogo passato e presente, con dimostrazioni pratiche dedicate anche ai più piccoli.

Nei giorni 6 e 7 settembre, il Parco si trasformerà in un’aula a cielo aperto con S-Passo al Museo – Campus settembrini, due mattinate pensate per bambini e ragazzi, che potranno cimentarsi in laboratori e simulazioni di scavo. Il 12 settembre, l’energia del gioco prenderà il sopravvento con l’Orienteering e caccia al tesoro preistorica, una sfida a squadre per famiglie con premi finali.

Il mese si chiuderà con un evento speciale, Costruire con la terra, previsto per sabato 27 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025. Un laboratorio all’interno delle capanne dell’Archeodromo permetterà di riscoprire l’arte di edificare con materiali naturali, mettendo in pratica tecniche tradizionali e simboliche proprie dell’architettura antica.

A completare il programma, tre visite speciali al tramonto offriranno l’opportunità di ammirare il Parco in un momento magico della giornata. Il 18 agosto i visitatori esploreranno le formazioni di travertino, il 31 agosto sarà la volta delle acque, grotte e speleologi, mentre il 14 settembre si potrà sperimentare la vita in capanna, immergendosi nel contesto dell’archeologia sperimentale.

Il calendario estivo si intreccia con la Festa degli Etruschi, che coinvolgerà il Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona con due eventi dedicati al fumetto e alla creatività. Mercoledì 27 agosto Eleonora Sandrelli guiderà i partecipanti in “Avventure etrusche!”, un laboratorio che unisce il racconto storico al linguaggio del fumetto, mentre il 17 settembre sarà la volta di Tutti a scuola di fumetti!, a cura di Sofia Scelsi.

Con un programma che unisce ricerca storica, divulgazione e momenti di convivialità, l’estate al Parco e all’Archeodromo di Belverde si conferma come un’occasione unica per vivere il territorio, riscoprire le radici più antiche e condividere la bellezza di un patrimonio culturale e naturale che appartiene a tutti. Per alcuni degli eventi in programma è richiesta la prenotazione: si consiglia quindi di rivolgersi alla mail info.museo@comune.cetona.si.it o ai numeri 0578269416 o 0578239219 per tutte le informazioni.



