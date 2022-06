“Estate al Museo”, presentato il calendario

A Massa Marittima un’estate densa di eventi nei Musei cittadini. Il 25 giugno inaugurazione della mostra fotografica “E di sostanza sferzante” al Museo della Miniera.

Massa Marittima: "Estate al Museo", a Massa Marittima un’estate densa di eventi nei Musei cittadini da giugno a settembre. I Musei di Massa Marittima ospiteranno 4 importanti mostre nel corso dell’estate: sarà inaugurata il 25 giugno la mostra fotografica “E di sostanza sferzante” di Laura Priami e Simone Vannelli al Museo della Miniera; il 15 luglio al Museo Archeologico “Gli ultimi re di Vulci”, curata dalla Cooperativa Zoe; il 16 luglio “Bethleem Reborn” al Museo di San Pietro all'Orto, curata dall’associazione Iride; il 14 agosto: “I maestri del Mondo” di Adriano Buldrini ancora a San Pietro all'Orto.

Attorno a queste mostre è stato organizzato un calendario molto ampio e ricco di collaborazioni, con degli appuntamenti fissi: i mercoledì dedicati ai bambini e alle famiglie con i laboratori al Museo; gli aperitivi e le cene con delitto organizzate insieme all'Enoteca degli Eretici di Monterotondo Marittimo; Massa Underground in collaborazione con il Gruppo Speleologico Massa Marittima: trekking esplorativi alla scoperta di cunicoli medievali, gallerie e grotte sia in città che nelle Colline Metallifere. E poi una iniziativa molto particolare: “Quattro chiacchiere con l'archeologo”, organizzata assieme al Bike Garage, per conversare con giovani ricercatori provenienti dai principali istituti di ricerca toscani che verranno a Massa Marittima per presentare le loro ricerche e rispondere a qualunque dubbio e curiosità sui temi dell'archeologia e della ricerca storica in un contesto assolutamente informale. Il primo incontro è in programma il 15 luglio.

Questi eventi vanno ad aggiungersi alla tradizionale offerta fissa delle visite guidate nel centro storico e nei singoli musei, prenotabili fino a due ore prima della partenza.





Quest'anno la novità è la visita alla Torre del Candeliere con la mostra fotografica Maremma '900 sulla resistenza a Massa Marittima, presente per tutta l'Estate. Inoltre la Torre del Candeliere sarà aperta anche la sera fino alle 23 tutti i mercoledì di luglio e agosto. La coop zoe ha inoltre attivato un nuovo percorso di visita chiamato "La via del Ferro" che prevede una collaborazione tra il Sistema museale di Follonica e quello di Massa Marittima. Al prezzo di 12 euro intero e 10 euro ridotto sarà possibile acquistare un biglietto presso il MAGMA di Follonica o il Museo della Miniera di Massa Marittima che permetterà a piccoli gruppi di usufruire della visita guidata a entrambe le strutture. Il biglietto sarà spendibile nell'arco di 7 giorni in modo tale che i due musei potranno essere visitati anche nell'arco di una settimana di soggiorno.





“Il Comune di Massa Marittima con i suoi Musei e la collaborazione della cooperativa Zoe che gestisce le attività, ha creato un’offerta culturale di qualità garantendo tante occasioni per avvicinare i cittadini alla cultura, con importanti stimoli per i più giovani – spiega Irene Marconi, assessore del Comune di Massa Marittima - Le visite guidate in città, che hanno riscosso tanto successo, contribuiscono a garantire un flusso continuo di visitatori all’interno dei nostri musei.”

Info e prenotazioni 0566906525; accoglienzamuseimassa@gmail.com