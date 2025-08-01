Estate 2025 sull’Amiata. Non c’è pace. Anzi, non c’è connessione.

Da anni siamo senza copertura Wind, Iliad e La3. Da settimane siamo senza TIM e da oggi anche senza Vodafone. Tutto questo ai primi di agosto.

Amiata: Il Polo Macinaie, grazie soprattutto ai suoi operatori turistici, è diventato negli ultimi anni un modello di sviluppo turistico su Destinazioni Minori in Toscana a costo zero. Siamo riusciti a superare inverni senza neve, primavere con la neve, estati freddi e autunni senza prodotti tipici.

Questa sfida invece è difficile da superare.

Il paradosso è che siamo invasi da ripetitori telefonici a vantaggio di tutte le utenze privati e pubbliche del centro Italia.

L’impressione è che stiamo diventando l’Africa della Toscana dove vengono sfruttate la Geotermia, le sorgenti di acqua potabile, le discariche e i ripetitori senza vantaggi tangibili per la popolazione locale. La differenza tra noi e l’Africa, è che per noi purtroppo, non esiste il Piano Mattei.

Negli ultimi anni si parla spesso di ripopolamento delle zone interne e/o montane, di crisi di identità, di inverno demografico e di smart working.

Ma senza connessione per noi non c’è futuro a prescindere.