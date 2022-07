Estate 2022, dalle prime stime presenze turistiche in crescita del 12,4%

Firenze: Positive le previsioni turistiche in Toscana per il periodo giugno-agosto 2022, con una stima di circa 2,4 milioni di presenze in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a +12,4%. È quanto emerge da un’indagine di Toscana Promozione Turistica, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, che si basa sulle richieste di prenotazioni fornite da un campione di 439 imprenditori della ricettività regionale.







Le previsioni del trimestre estivo confermano dunque che è tornata la voglia di viaggiare: le strutture ricettive della regione registrano un incremento della domanda con un aumento significativo dei turisti stranieri non solo nelle località costiere, ma anche nei centri d’arte e nelle località di campagna e collina. Rispetto alla stagione 2021 le stime indicano una crescita del +14,9% di arrivi e del +12,4% di pernottamenti. In valori assoluti il movimento turistico dell’estate 2022 potrebbe far registrare 5,1 milioni di arrivi e 21,5 milioni di presenze, cioè circa 2,4 milioni di pernottamenti in più rispetto all’estate 2021. Questi risultati potrebbero ulteriormente migliorare in quanto si conferma l’aumento delle prenotazioni last minute.

“Numeri che ci permettono di essere ottimisti e che trovano riscontro già in queste prime settimane della stagione – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana –. La nostra regione si conferma attrattiva per visitatori italiani, come abbiamo visto negli ultimi due anni, ed internazionali che finalmente tornano in Toscana. Questo è frutto anche del lavoro che portiamo avanti costantemente con gli ambiti turistici di promozione e di costruzione di un’offerta completa, variegata e attuale”.





Durante il trimestre estivo, dalle risposte del campione preso in esame, si prevede il consolidamento dei flussi turistici italiani e una significativa crescita del mercato estero, mentre nel periodo gennaio-maggio le strutture ricettive hanno totalizzato 9,7 milioni di pernottamenti, circa 6,8 milioni in più rispetto all’anno prima, grazie soprattutto al buon andamento di aprile e maggio. I turisti stranieri sono stimati in crescita del +23,3% e dovrebbero realizzare oltre 8 milioni di presenze. Purtroppo sarà ancora assente il mercato asiatico che per alcune città rappresentava una quota rilevante di prenotazioni; ridimensionati anche gli altri mercati extraeuropei, mentre in controtendenza risulta il mercato statunitense per il quale è atteso un consolidamento degli arrivi.

In aumento del +6,8% anche il flusso degli italiani e le presenze stimate si attesterebbero a 13,5 milioni (+15,3% sul 2019). Dunque, ancora una volta sarà nettamente maggioritaria la domanda italiana con una quota di mercato del 63%, contro il 37% della domanda estera. “Incoraggianti segnali di ripartenza, e un evidente miglioramento dei flussi turistici internazionali, ribadiscono che l’attenzione rivolta anche verso i mercati stranieri e le città d’arte sta producendo buoni risultati, grazie ad azioni di promozione dedicate e specifiche. Siamo fiduciosi che queste proiezioni possano trovare riscontro ed essere confermate dai dati definitivi”, sottolinea Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione Turistica. “Le stime di previsione per l’estate sembrano confermare il trend positivo iniziato nei primi mesi del 2022, con un importante ritorno degli stranieri, in particolare tedeschi e statunitensi”, commenta Giancarlo Farnetani, presidente del Centro Studi Turistici di Firenze. “Il segno positivo riguarda tutte le tipologie di prodotto e interessa sia le strutture alberghiere che quelle extralberghiere, una boccata d’ossigeno per il mondo delle imprese toscane che ha saputo rispondere positivamente alla grave crisi degli ultimi due anni”.