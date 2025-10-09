Est! Est!! Est!!! Marathon, un ventennale che vale

Montefiascone: Chiusura in grande stile per il Circuito della Maremma Tosco-Laziale che domenica vivrà il suo capitolo conclusivo con la Est! Est!! Est!!! Marathon. Per la prova di Montefiascone (VT) sarà un’edizione speciale, quella del ventennale e la corsa laziale si prepara per l’evento con grandi aspettative, mentre le iscrizioni affluiscono in gran numero proprio in queste ore, con le società che presentano i loro elenchi.

Non mancheranno grandi nomi al via a cominciare da quello di Stefano Valdrighi, il portacolori del Bottecchia Factory Team che ha conquistato un gran numero di classiche in particolare nel Centro Italia e che domenica scorsa è giunto secondo alla Casentino Bike. Il corridore toscano vuole subito riassaporare il dolce gusto della vittoria, ma dovrà fare i conti con Mattia Toccafondi (DMT Racing by Marconi) oltre al corridore locale Luca Chiodi che vuole farsi forte della sua conoscenza del percorso. Il tracciato di gara teatro della sfida misura 60 km per un dislivello di 1.500 metri, ma in alternativa si potrà optare per quello da 37 km per 1.300 metri.

Per la gara, che vale anche per il New Marathon Lazio, partenza per tutti dal Palazzetto dello Sport di Montefiascone alle ore 9:00 per il Marathon e il Classic, alle 9:30 prenderanno invece il via le prove cicloturistiche aperte alle e-bike. Conclusione di giornata con il tradizionale pasta party nel corso del quale si procederà alle premiazioni, riservate ai primi 3 arrivati e ai primi 3 di ogni categoria. Iscrizioni naturalmente ancora aperte, al costo di 35 euro con termine la mezzanotte di giovedì. Ritiro di numeri e pacchi gara già al sabato dalle 16:00 alle 18:00 presso la zona di partenza, oppure domenica dalle 7:00 alle 8:00. Poi la parola passerà alle ruote…

Per informazioni: Scuola Mtb Montefiascone, www.montefiasconegranfondo.it



