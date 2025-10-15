"Essere PA: Accademia del valore": ultime due tappe a Grosseto del tour formativo

Sono previsti per il 15 e il 16 ottobre gli ultimi due appuntamenti grossetani del progetto “Essere PA: Accademia del Valore”, ciclo di incontri realizzato in attuazione della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025, che promuove, tra gli altri obiettivi, il potenziamento delle competenze trasversali e umanistiche del personale pubblico.

Grosseto: Le proposte formative in aula, rivolte a dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione interessati a sviluppare soft skills, competenze umanistiche e utilizzo dell’IA, sono già state organizzate, oltre che a Grosseto, a Firenze e Potenza. Molte le altre tappe di un tour formativo che toccherà tutto il territorio nazionale.

L’erogazione dei corsi è destinata agli enti pubblici che hanno manifestato interesse per il corso di alta formazione “Essere PA – Academia del valore”, che si articola in tre percorsi formativi principali (per complessive 42 ore di formazione):

· Allenare il Pensiero Critico, volto a sviluppare un approccio innovativo all’analisi del contesto pubblico;

· Progettare Comunità, finalizzato a promuovere nuovi modelli di interazione e collaborazione all’interno delle amministrazioni;

· Abitare la Complessità, mirato a rafforzare la capacità di gestione dei processi di innovazione e trasformazione organizzativa nella pubblica amministrazione.

Ciascun modulo include, inoltre, momenti formativi di carattere esperienziale all’interno dei GenAI Bootcamp, dedicati all’esplorazione dell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel settore pubblico, con particolare attenzione ai profili etici e allo sviluppo di nuove competenze digitali.

Il programma del corso è consultabile online all’indirizzo https://www.esserepa.it/#calendario

Le ore di formazione in aula previste nell’ambito di questo programma contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo individuale di performance in materia di formazione, fissato dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione in almeno 40 ore annue, a partire dal 2025.