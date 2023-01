Esposto Pci. Pd: “Speravamo superata la stagione azioni giudiziarie”

Massa Marittima: “Con l’esposto presentato da PCI e Lega alle autorità competenti, torniamo purtroppo a una stagione che speravamo essere superata: quella delle azioni giudiziarie che, in assenza di argomentazioni, superano la discussione politica da svolgersi nei luoghi deputati, ovvero nel consiglio comunale e nelle relative commissioni.



Le dichiarazioni del sindaco, citate sulla stampa dai rappresentanti dei partiti di opposizione, sono oggettive e inconfutabili: se la prima ditta appaltatrice avesse svolto le attività previste, la mura sarebbero in sicurezza anche se, ovviamente, questo non implica alcuna conseguenza giuridica per la società con cui era stato trovato l'accordo di inizio lavori. Visti i tempi di assegnazione dell’appalto, la correttezza di tale affermazione è evidente, a meno che, come accade sempre a Massa Marittima, non ci sia la volontà di strumentalizzare politicamente l’accaduto.

Quando mancano le proposte, come evidenziato dal sindaco nell’ultimo consiglio comunale, si ricorre a un’opposizione basata su espedienti di basso profilo; non pensavamo però che certi atteggiamenti eccedessero, tornando anni indietro, quando tali attacchi erano indirizzati anche a esponenti territoriali dei partiti citati sopra, allora membri della giunta cittadina. Purtroppo, determinate azioni hanno come obiettivo gli attuali amministratori di Massa Marittima e il Partito Democratico di cui sono espressione, ma prima di nuocere a loro, fanno male al paese, ai dipendenti comunali, che non hanno la possibilità di lavorare con serenità ai progetti e, soprattutto, ai cittadini che non vedono realizzarsi le opere programmate.

Speriamo che l’esposto presentato sia un caso unico in sé e non un nuovo inizio di metodi barbari di aggressione al lavoro dell’amministrazione cittadina; non vorremmo tornare al periodo in cui gli imprenditori non lavoravano a Massa Marittima, per timore di aggressioni mediatiche e politiche, che si sono sempre rilevate insussistenti”, termina la nota del Pd Massa Marittima.