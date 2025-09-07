Meteo come sarà il tempo lunedì 8 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Esplosione a Pancole nei locali della Pro Loco
Due feriti e edificio dichiarato inagibile dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco
Pancole: Questa mattina la squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Pancole, presso i locali della Pro Loco di proprietà del Comune di Scansano, in seguito a un’esplosione probabilmente causata da una fuga di gas.
Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, immediatamente soccorse dal personale sanitario presente sul posto.
I Vigili del Fuoco, coordinati dal funzionario di servizio, hanno eseguito accurate verifiche sulla stabilità dell’edificio, al termine delle quali è stata dichiarata l’inagibilità dei locali.
Oltre ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario, sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di competenza.