Esperienze museali e persone con demenza, il 7 novembre la presentazione della ricerca

A Palazzo Strozzi la prima tappa di “Evaluation Strategies”, l’iniziativa promossa dal Sistema Musei Toscani per l’Alzheimer con il sostegno della Regione Toscana. Giani: “Un’occasione di riflessione su un tema che tocca da vicino molte famiglie”

Firenze: Condividere metodi, risultati e prospettive per sviluppare programmi museali più efficaci, inclusivi e orientati al valore sociale. È l’obiettivo di “Evaluation Strategies”, l’iniziativa dedicata alla valutazione dell’impatto sociale delle pratiche culturali promossa dal Sistema Musei Toscani per l’Alzheimer, con il sostegno della Regione Toscana, la cui prima tappa è in programma domani, venerdì 7 novembre, a Palazzo Strozzi, in piazza Strozzi a Firenze, mentre la seconda ed ultima il 25 novembre online.

Il Sistema Musei Toscani per l’Alzheimer da anni riunisce le istituzioni culturali toscane impegnate in programmi dedicati alle persone con demenza e ai loro carer. Il 7 novembre saranno presentati i risultati di “Take Part”, la prima ricerca del Sistema sull’impatto delle esperienze museali nella vita delle persone con demenza, dei caregiver e delle comunità.

“I musei rappresentano per le persone con demenza, così come per i loro familiari e caregiver, un’opportunità per vivere uno spazio inclusivo dove sentirsi accolti, liberi di esprimersi e meno soli - ha evidenziato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. Questa ricerca dimostra che i musei toscani presi in esame sono in grado di svolgere tale ruolo e che la sensibilità delle istituzioni culturali toscane sulle tematiche dell'inclusione è cresciuta molto negli ultimi anni, con effetti benefici sulle comunità. Ringrazio dunque il Sistema Musei Toscani per l’Alzheimer per il prezioso lavoro che funge da stimolo su un argomento che tocca da vicino molte famiglie e per l’occasione di riflessione proposta negli appuntamenti del 7 e 25 novembre, che la Regione Toscana ha voluto sostenere”.

Attraverso incontri di riflessione, questionari, osservazioni, interviste e diari, la ricerca ha coinvolto 123 persone con demenza, 137 caregiver, 110 professionisti museali e 19 musei tra Toscana e Paesi Bassi, contribuendo a migliorare la qualità dei programmi, dimostrarne il valore sociale e rafforzare la coesione del Sistema MTA.

La giornata del 7 novembre prenderà il via alle ore 10 all’altana di Palazzo Strozzi, con i saluti istituzionali di Arturo Galansino per la Fondazione Palazzo Strozzi, la dirigente del settore musei della Regione Toscana Elena Pianea e Babs van Lieshout per l’Ambasciata e il Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi. A introdurre e moderare la sessione sarà Alessandra Mocali, in qualità di membro del Comitato Tecnico-Scientifico del Sistema MTA e in rappresentanza di Airalzh – Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus.

Evaluation strategies è promosso dal Sistema Musei Toscani per l’Alzheimer con il sostegno della Regione Toscana, dell’Ambasciata dei Paesi Bassi e del Consolato Generale dei Paesi Bassi, e realizzato in collaborazione con Palazzo Strozzi, l’evento si inserisce nell’azione di sviluppo di MID Musei Italiani per la Demenza.

Maggiori informazioni e il programma completo dell’iniziativa disponibili su www.museitoscanialzheimer.org.