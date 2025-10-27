Esordio vincente per l’Under 14 Giorgio Peri e impresa dell’Under 16 Luca Consani

Le ragazze di coach Alberti dominano il Volley Ponsacco all’esordio stagionale, mentre la formazione di coach Brizzi firma una vittoria di carattere sul campo del Livorno Project.

Grosseto: Non poteva iniziare meglio, ieri, il campionato per l’Under 14 Giorgio Peri di coach Elisabetta Alberti (foto 1), che ha esordito con una netta vittoria per 3-0 (25-14 / 25-15 / 25-08) contro il Volley Ponsacco. Le ragazze hanno preso subito il controllo del match grazie a ottime battute e a una visione di gioco completa, che ha permesso all’allenatrice di ruotare tutte le atlete a disposizione. Un debutto convincente, frutto di concentrazione, entusiasmo e spirito di squadra.

Grande soddisfazione anche per l’Under 16 Luca Consani (foto cover), protagonista di una vera impresa a Livorno. Le ragazze di coach Brizzi hanno centrato una splendida vittoria sul difficile campo del Livorno Project, imponendosi contro una formazione dotata di notevole fisicità.

Nonostante le difficoltà, la squadra ha mostrato carattere, determinazione e un gioco corale di alto livello, con una difesa solida e un’ottima organizzazione in campo. “È stata una giornata indimenticabile – ha commentato coach Brizzi – le ragazze hanno giocato con il cuore, dimostrando maturità e tanta voglia di vincere. Questa prova vale due punti fondamentali e testimonia la crescita costante del gruppo.”

Adesso, per entrambe le formazioni, non c’è tempo per fermarsi: da oggi si torna in palestra, con la solita passione e la testa già rivolta alla prossima sfida casalinga contro il Cascina.



