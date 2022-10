Esordio assoluto per il Roller Hockey Grosseto nella coppa Italia di serie B

Grosseto: Prende il via domenica pomeriggio alle 16, sulla pista di Casa Mora a Castiglione della Pescaia, la stagione della squadra di serie B del Roller Hockey Grosseto, la società nata in sinergia con il Circolo Pattinatori 1951, per la valorizzazione dei giovani del vivaio biancorosso. Il quintetto, affidato alle cure di Fabio Bellan, farà il debutto in Coppa Italia contro il Castiglione, in un girone che comprende anche Tipografia Senesi Prato, che ha già disputato la prima giornata, pareggiando 6-6 in casa contro il quintetto castiglionese allenato da Alberto Aloisi.

L’andata si chiuderà domenica in via Mercurio con Carrefour Alice Grosseto-Tipografia Senesi Prato. L’obiettivo dei grossetani è di ben figurare e di far crescere i giovani che nella passata stagione hanno disputato il campionato under 17.

La rosa della formazione sponsorizzata da Carrefour e Alice: Lorenzo Alfieri, Alessandro Bardini, Tommaso Bruni, Riccardo Bruzzi, Dario Casini, Leonardo Ciupi, Alessandro Filippeschi, Tommaso Giusti, Gabriele Mariotti, Vittoria Masetti, Pier Francesco Montomoli, Moreno Saletti, Lorenzo Perfetti, Pietro Lorenzini