Esordio amaro per la Blue Factor Castiglione: il Lodi passa 7-2 al Casa Mora

Nel ritorno in A1 dopo 16 anni, i maremmani lottano ma devono arrendersi alla superiorità dei giallorossi di Bresciani.

Castiglione della Pescaia: Non basta entusiasmo e cuore alla Blue Factor Castiglione, che nella prima giornata del massimo campionato di hockey su pista deve cedere per 7-2 alla Bcc Centropadana Amatori Wasken Lodi. Al Casa Mora, davanti a un pubblico caldo e curioso di rivedere la squadra maremmana in A1 dopo sedici anni, il divario con una big come il Lodi è apparso netto, nonostante una partenza promettente dei biancocelesti di Massimo Bracali.

Dopo appena cinque minuti, Lasorsa ha la grande occasione su rigore, ma il palo nega il vantaggio. Il Lodi punisce subito: al 6’43” Giovannetti sigla l’1-0 con un diagonale preciso, e a pochi secondi dalla sirena del primo tempo Borgo raddoppia dopo un perfetto assist di Compagno.

Nella ripresa ancora Borgo allunga sul 3-0, poi un guizzo di Esquibel, servito da Cabiddu, riaccende le speranze maremmane (3-1). Ma la reazione del Lodi è devastante: in venti secondi prima Nadini e poi Compagno chiudono di fatto i giochi, portando il punteggio sul 5-1. Faccin e Antonioni arrotondano il risultato per i lombardi, mentre Lasorsa trova nel finale la seconda rete castiglionese.

Il 7-2 finale fotografa la serata: Barozzi insuperabile, Compagno e Borgo in gran spolvero, e un Castiglione che paga l’inesperienza ma dimostra di avere buone basi per crescere nel corso della stagione.

Tabellino

Saitta, Bussotti, Brunelli, Maldini, Cabella, Guarguaglini, Esquibel, Cabiddu, Lasorsa, Escobar. All. Bracali. Bcc Centropadana Amatori Wasken Lodi: Barozzi, Porchera, Antonioni, Giovannetti, Faccin, Borgo, Monticelli, Nadini, Borregan, Compagno. All. Bresciani.

Barozzi, Porchera, Antonioni, Giovannetti, Faccin, Borgo, Monticelli, Nadini, Borregan, Compagno. All. Bresciani. Arbitri: Ferrari e Nucifero (Viareggio).

Ferrari e Nucifero (Viareggio). Reti: Giovannetti, Borgo (2), Nadini, Compagno, Faccin, Antonioni (L); Esquibel, Lasorsa (C).

Un esordio difficile ma ricco di emozioni: il Castiglione torna a respirare l’aria dell’A1, consapevole che la stagione è appena iniziata e le occasioni per riscattarsi non mancheranno.

