Esordio amaro per il Cp Edilfox in Coppa Campioni: il Noisy Le Grand vince 9-2

Grosseto: I francesi continuano a rimanere indigesti all’Edilfox Grosseto, battuto con un secco 9-2 dal Noisy Le Grand nella partita d’esordio del gruppo B di Champions League. I ragazzi di Michele Achilli, a dodici mesi dal ko con il Vendéenne, si arrendono alla squadra di Nascimento al termine di un incontro difficile, contro un avversario motivatissimo, che ha fatto della velocità l’arma migliore per scardinare una retroguardia grossetana non immune da errori. Il guizzo di Gaston De Oro dopo 18 secondi ha fatto sperare in un esito diverso i grossetani che, dopo un buon inizio, hanno sofferto tremendamente il ritorno dei padroni di casa, che hanno preso il largo grazie alla tripletta di Avondo, a tre reti sul finire del primo tempo. Nella ripresa il Noisy ha approfittato del nervosismo dei biancorossi (quattro espulsioni temporanee) per arrivare a nove reti con due tiri diretti.





La partenza del Cp Grosseto è fulminante: “Tonchi” De Oro trova il tiro giusto per portare in vantaggio i suoi dopo appena diciotto secondi e sempre nel primo minuto di gioco sfiora il raddoppio con un tiro fermato da Bento Mateus. Il Noisy riesce però a prendere le misure ai grossetani e al 3’ trova il pareggio su rigore, per un fallo contestato dalla difesa, con un tiro di Mateo Avendo che spiazza Català. L’Edilfox si ributta in avanti, ma Rodriguez sbatte sul portiere francese. I locali, sostenuti dal loro pubblico, vanno vicini al raddoppio al 7’03 sull’espulsione di Thiel, ma Català ferma in due tempi la punizione di Avondo. La stella del Noisy, dopo trenta secondi di superiorità numerica, trova il 2-1 con un tiro dalla sinistra che batte il portiere spagnolo del Cp.

Al 10’ la formazione francese va addirittura sul 3-1 con un tiro diretto dello stesso Avondo. Rabbiosa la reazione dell’Edilfox che accorcia le distanze in nemmeno quaranta secondi con un tiro ravvicinato di Rodriguez, servito in maniera deliziosa da Paghi dalla destra. Al 13’ non ha fortuna il tentativo di deviazione volante di Rodriguez sul tiro dalla lunga distanza di Paghi. La partita si velocizza, il Grosseto attacca, ma si espone ai contropiede del Noisy e ci vogliono un paio di interventi di Català per evitare il peggio. Al 19’, però, Antunes ruba palla al limite dell’area e si presenta solo davanti a Catala è lo supera. A 5’10 dalla fine del tempo arriva anche il 5-2 francese con una veloce azione di contropiede finalizzata da Sergi Barbe Sanchez. Sulle ali dell’entusiasmo, con un’altra azione in velocità, i locali trovano anche il sesto gol prima dell’intervallo. Nella ripresa l’Edilfox ha appena il tempo di imbastire qualche azione offensiva che Barbe Sanchez entra nella difesa maremmana per firmare il 7-2. Rodriguez e Paghi hanno le occasioni migliori per avvicinare il Grosseto, ma Bento Mateus si fa trovare sempre pronto. Al 12’ il gambale di Català evita l’ottava segnatura del Noisy sulla punizione per il decimo fallo di squadra, ma l’Edilfox non riesce a imporre il proprio gioco sulla difesa a zona locale, che fa buona guardia su Cardella. Ed anzi la squadra di Joao Nascimento si rende pericolosa sui ribaltamenti di fronte e va sull’8-2 sul tiro diretto di Mfuekani dopo il blu a Paghi. E Mfuekani, dopo l’espulsione di De Oro, trafigge dal dischetto Catalò per la nona volta. Il portiere grossetano invece ferma un’altra punizione, concessa per l’espulsione di Rodriguez. La gara va in fondo senza sussulti con l’Edilfox che cominciare a pensare all’impegno di sabato alle 16 contro il Tomar (Portogallo), decisivo per la qualificazione al secondo turno.

Noisy Le Grand-Edilfox Grosseto 9-2

NOISY LE GRAND: Bento Mateus, Vieira; Grellier, Antunes, Barbe, Da Costa, Dias, Mfuekani, Pujol, Avondo. All. Joao Nascimento.

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Ruben Fernandez, Daniel Villar.

RETI: nel p.t. 0’18 De Oro, 2’13 Avondo (rig.), 7’33 Avondo, 9’10 Avondo, 9’49 Rodriguez, al 18’45 Antunes, al 19’50 Barbe Sanchez, 23’35 Mfuekani; nel s.t. 1’52 Barbe Sanchez, 18’05 Mfuekani, 20’24 Mfuekani.

ESPULSIONI: Thiel nel p.t.; Paghi, De Oro, Rodriguez nel s.t.

In allegato alcune immagini della partita tra Noisy e Circolo Pattinatori (foto Tommaso Giusti/CP)