Esordienti: formazione con i tecnici federali sulle tipologie di passaggio

Picardi, Pro soccer lab: “Passo avanti per migliorare la capacità del gruppo e dei singoli”



Castiglione della Pescaia: Pomeriggio di formazione per gli Esordienti 2011 della Pro soccer lab insieme ai tecnici federali della Figc. Un percorso svolto sul prato verde del centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, casa della Pro soccer lab, in cui il focus è stato il miglioramento delle abilità tattiche del passaggio. A dirigere la seduta Francesco Rosi insieme al preparatore atletico Fabrizio Ricci e ai due tecnici Matteo Pratesi e Daniele Pagliarini. Per l'occasione presente anche Christian Morgia, responsabile tecnico regionale Cft-Ast.

“Alzare il livello sull’allenamento tecnico e tattico – ha spiegato Roberto Picardi, responsabile tecnico della Pro soccer lab – è per noi da sempre un elemento di grande importanza. Voglio ringraziare ancora una volta, a nome di tutta la società, i tecnici federali per questi incontri con i nostri ragazzi: la loro esperienza ci fa fare un altro passo avanti per migliorare sia le capacità del gruppo sia quelle dei singoli”.

I tecnici federali hanno spiegato agli atleti la metodologia divisa in sei ambiti: un percorso che, anche attraverso la comunicazione adeguata all’età dei ragazzi, ha cercato di innalzare il tempo di impegno motorio facendo fare esperienza ai bambini, come singoli e come gruppo, sulle tre tipologie di passaggio, compresa quella basata sul riconoscimento del tempo e dello spazio del passaggio.