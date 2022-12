Esercitazione, incendio e sversamento di idrocarburi nel porto di Portoferraio

Portoferraio: Nel corso della giornata odierna, la Capitaneria di Porto di Portoferraio ha coordinato un’esercitazione complessa antinquinamento e antincendio, denominata “Pollex 2022”, simulando, tramite l’ausilio di fumogeni, un principio di incendio a bordo della Motonave “Lampomare Tre” durante alcune operazioni di manutenzione straordinaria che prevedevano l’utilizzo di fonti termiche. Le fiamme generatesi nell’evento fortuito hanno determinato il danneggiamento di alcuni fusti metallici contenenti olio combustibile con conseguente sversamento, negli specchi acquei portuali, di circa 200 litri di idrocarburi.





Nel contesto di tale scenario, oltre ai militari della Guardia Costiera che sono intervenuti in porto con una pattuglia terrestre ed, in mare, con la motovedetta SAR CP 805 dotata di mezzi estinguenti, hanno operato anche i mezzi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Portoferraio, per il coordinamento tecnico delle operazioni di spegnimento dell’incendio, nonché la Corporazione dei Piloti ed il Gruppo ormeggiatori, intervenuti per coadiuvare l’Autorità marittima nel controllo del traffico portuale e per posizionare le panne galleggianti di contenimento degli idrocarburi, al fine di preservare e limitare i potenziali danni ambientali agli ecosistemi marini e costieri.



Nel complesso l’esercitazione ha dato ottimi risultati, confermando le capacità operative degli uomini e dei mezzi della Guardia Costiera di Portoferraio e rafforzando il livello di cooperazione con i Vigili del Fuoco, i Servizi Tecnico-nautici, gli operatori portuali e gli altri soggetti istituzionali deputati alla gestione delle emergenze di carattere locale.