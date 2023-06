Escursionista torinese si infortuna durante un'escursione nei sentieri del Parco

Orbetello: Il servizio del Parco in loc.Talamone in via Cala di Forno, all'ingresso del Parco della Maremma, ha allertato il comando operativo del Vf di Grosseto per un escursionista torinese, che si era infortunato durante un'escursione a piedi nei sentieri del Parco. L'uomo, impossibilitato a rientrare, ha allertato il 112.

Il sevizio 118 territoriale, causa il terreno impervio, ha contattato la sala operativa del Comando VVF di Grosseto che ha inviato un mezzo fuoristrada ed un'APS. Rintracciato il turista, la squadra VF, ha recuperato la persona e l'ha accompagnata presso la frazione di Talamone dove lo ha consegnato alle cure dei sanitari presenti.