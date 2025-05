Escursioni gratuite e seminari per il 9-10-11 maggio

Occhio in Oasi, ha organizzato per il 9 maggio un seminario in collaborazione con l’azienda olandese( leader nella tecnologia radar applicata alla migrazione dell’avifauna) Robin Radar System.

Orbetello: La kermesse del 9-10-11 maggio, è stata organizzata in occasione della giornata mondiale degli uccelli migratori per tutelare l’avifauna. Aperto a tutti gli interessati, la tre giorni, è incentrata sulla conservazione degli uccelli migratori e sulla necessità di infrastrutture più sostenibili in modo da mitigare gli impatti con l’avifauna tenendo conto di una buona pianificazione del territorio e dell’ottimale a tutela del paesaggio. Criticità queste di cui tener conto e frutto delle esigenze energetiche umane.

Il 9 maggio, il seminario (inizio 9,30) tecnico sarà riservato per lo più a tecnici e amministratori interessati in modo da far nascere un’occasione di approfondimento per tutti gli interessati. Il seminario ,resta comunque gratuito ma per accedervi serve la prenotazione e a fine lavori i partecipanti che avranno prenotato potranno accedere al pranzo presso i Pescatori. Luogo del seminario, sarà la sede dei Pescatori di Orbetello. Nella stessa mattinata di studi, si potrà assistere a dimostrazioni pratiche dell’uso dei radar nei monitoraggi di uccelli in volo. Nel primo pomeriggio , sempre presso la stessa sede, si terranno alcune tavole rotonde con esperti e rappresentanti di istituzioni.

Seguiranno, il 10 e l’11 maggio, escursioni gratuite sulla Laguna di Orbetello (serve comunque informarsi più dettagliatamente su orari e partenze) mirate ad una particolare attenzione alle garzaie con, in contemporanea, seminari di birdwatching sulla spiaggia in collaborazione con Swarovski Optik. Altro obbiettivo delle escursioni oltre all’0sservazioni degli uccelli marini dell’11 maggio, sarà il progetto e l’evoluzione dello stesso della rara specie dell’ibis eremita che, da decennni, si sta studiando in Maremma (due coppie, per la prima volta hanno appena nidificato ad Orbetello mentre un’altra è interessata a Porto S.Stefano).

Per gli appassionati di fotografia sarà presente, con un work shop (a pagamento) l’esperto Andrea Benedetti mentre, ad accompagnare gli interessati nelle escursioni naturalistiche penserà lo stesso Presidente di Occhio in Oasi, Fabio Cianchi.

L’interessante e significativa iniziativa, gode del patrocinio del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, di quello della Regione Toscana, di quello della Provincia di Grosseto e del Comune di Orbetello. Gode inoltre del sostegno di enti quali: Ars e Natura, Centro Italiano Studi Nidi Artificiali, Centro Ornitologico Toscano, CISNIAR, Soc.Ornitologica Modenese, CISO, Gruppo Ornitologico Maremmano, LIPU, ISPRA, Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di Marano sul Panaro, WWF Italia, Stazione Romana per l’Osservazione e Protezione degli uccelli.

Prenotazione obbligatoria e informazioni www.associazioneocchioinoasi.it - info@associazioneocchio