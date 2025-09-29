ERP a Gavorrano: interrogazione di Giacomo Signori (Forza Italia) per fare chiarezza

Gavorrano: “Il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!” ha presentato una interrogazione consiliare per fare piena luce sulla situazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nel territorio comunale. Primo firmatario dell’atto è il consigliere Giacomo Signori, in quota Forza Italia, che insieme a tutto il gruppo chiede trasparenza e dati certi su un tema sociale di grande rilievo. L’interrogazione, rivolta al Sindaco Ulivieri, chiede di conoscere quanti alloggi ERP esistono a Gavorrano, quanti siano attualmente occupati e quanti invece liberi, con le relative motivazioni di mancata assegnazione e le tempistiche per la loro effettiva utilizzazione.

Particolare attenzione è riservata alla Legge Regionale Toscana n. 2/2019, che disciplina le assegnazioni ERP. L’articolo 7, comma 7, consente ai Comuni, previa informazione alla Giunta regionale, di riservare un’aliquota non superiore al 40% degli alloggi da assegnare annualmente a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa o a peculiari esigenze locali. L’articolo 14, comma 2, stabilisce che nell’ambito di questa stessa quota del 40% i Comuni possano disporre autorizzazioni all’utilizzo provvisorio degli alloggi. Con l’interrogazione il gruppo vuole sapere quanti alloggi siano stati riservati e quanti risultino realmente occupati, così da verificare come il Comune stia applicando queste disposizioni.

“Con questa interrogazione – dichiara Giacomo Signori – chiediamo un aggiornamento puntuale della situazione ERP del nostro Comune, così da fornire ai cittadini un quadro di trasparenza e dare risposte concrete a chi attende una casa.” La richiesta ora passa nelle mani di chi guida la macchina Amministrativa, che con il supporto dei competenti uffici dovrà fornire i dati richiesti e chiarire le modalità con cui vengono gestiti e assegnati gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così da rendere conoscibili a tutti i cittadini tempi, criteri e prospettive della politica abitativa locale", termina il Gruppo Consiliare “Noi, per Gavorrano!”



