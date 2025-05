Eroica Montalcino: Un weekend tra storia, paesaggi e passione

Migliaia di ciclisti si preparano a vivere un'esperienza indimenticabile sulle strade bianche della Val d'Orcia, tra l'autenticità del ciclismo eroico e le novità de "I Percorsi Ritrovati".

Montalcino: Dopo il passaggio dei giovani talenti di Eroica Juniores, Montalcino e le magnifiche strade bianche della Val d’Orcia si preparano a diventare ancora una volta teatro di fatica, passione e immensa bellezza. Da domani, venerdì 23 a domenica 25 maggio, Eroica Montalcino accoglierà migliaia di ciclisti da tutto il mondo per una tre giorni dedicata al ciclismo eroico, tra paesaggi mozzafiato, biciclette eroiche e l’inconfondibile spirito che unisce sport, valori e territorio.

Più che una corsa, Eroica Montalcino è un’esperienza: un tuffo nel passato, fatto di maglie di lana, bici d’altri tempi e il desiderio condiviso di vivere un’avventura autentica e indimenticabile. Lo scenario è quello del borgo medievale vestito a festa per celebrare la bellezza di una Toscana genuina e accogliente.

Il via ufficiale domani, venerdì 23 maggio alle ore 11.30, nella cornice del Complesso di Sant’Agostino, con la presentazione dello studio tecnico "I Percorsi Ritrovati", realizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con Eroica.

Lo studio propone una mappatura innovativa dei tracciati che collegano Parchi Nazionali, Parchi Geominerari e aree naturali protette, valorizzando il recupero di strade rurali, vie bianche e antichi percorsi storici oggi in gran parte dimenticati. Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Nel pomeriggio seguiranno l’apertura del Mercatino Eroico, del Villaggio Sponsor e della mostra grafica di Osvaldo Casanova. In serata, la suggestiva accensione delle maglie luminose al Belvedere, accompagnata da cena e musica dal vivo.

Sabato 24 maggio sarà una giornata immersiva nello spirito Eroica: incontri con protagonisti del ciclismo, talk, laboratori, la pedalata del Ciclo Club Eroica e la tradizionale Cena Eroica nei quattro quartieri storici di Montalcino, tra musica, giochi e convivialità.

Domenica 25 maggio, all’alba, il momento più atteso: la partenza della corsa. Cinque i percorsi disponibili, dal lungo “Eroico” di 153 km alla “Passeggiata Eroica” di 27 km, tutti immersi negli scenari mozzafiato delle Crete Senesi e della Val d’Orcia. A ogni curva, un frammento di storia, un sapore da scoprire, un ricordo da portare con sé.

Per tutta la giornata, ad accogliere i partecipanti all’arrivo: musica, racconti e il tradizionale Pasta Party alla Fortezza. Gran finale alle 20.30 in Piazza del Popolo con il brindisi della Squadra Eroica, per salutare un’edizione che si preannuncia già memorabile. Sempre più.