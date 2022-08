annuncio Attualità Erogati i contributi per l’abbattimento delle rette dei nidi privati 17 agosto 2022

17 agosto 2022 122

122

Redazione Il contributo è pari a un importo complessivo pari a € 90.749 Grosseto: Il Comune ha attivato, nel mese di giugno, il bando per concorrere all’abbattimento delle rette a carico degli utenti i cui bambini hanno frequentato, nel periodo gennaio/giugno 2022, nidi di infanzia privati, autorizzati ed accreditati, presenti sul territorio comunale.

Alla scadenza dell’avviso, fissata per lo scorso 20 luglio 2022, sono pervenute al Comune 139 domande. Una volta esaminate le stesse e valutata la presenza di tutti i requisiti richiesti dal bando, sono state accolte 137 domande. L’ufficio Servizi Educativi del Comune, pertanto, ha provveduto ad erogare il contributo per un importo complessivo pari a € 90.749: questa somma è stata dedicata all’abbattimento del 70% (percentuale massima prevista) delle spese sostenute dagli utenti nel periodo preso in considerazione. Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente

Attualità Erogati i contributi per l’abbattimento delle rette dei nidi privati Erogati i contributi per l’abbattimento delle rette dei nidi privati 2022-08-17T16:00:00+02:00 154 it Erogati i contributi per l’abbattimento delle rette dei nidi privati nel comune di Grosseto. Il contributo è pari a un importo complessivo pari a € 90.749 PT1M /media/images/asilo-nido-5.jpg /media/images/thumbs/x600-asilo-nido-5.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 17 Aug 2022 16:00:00 GMT

annuncio