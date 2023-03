Erminio canta Sinni al Teatro Fonderia Leopolda

Il 6 maggio il cantautore porterà le sue canzoni e brani dei più grandi cantautori italiani a Follonica



Follonica: Sarà Erminio Sinni, il vincitore di una precedente edizione di The Voice Senior e con un passato a Sanremo il protagonista della serata del 6 maggio alle 21.15 al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

Il cantante di origine gavorranese, con forti legami affettivi anche a Follonica, porterà il suo concerto “Erminio canta Sinni”, con Gianluca Capitani alla batteria, Marcello Domenichi alla chitarra e alle tastiere, Ruggero Maoloni al basso ed Emanuel Elisei ai fiati. Lo spettacolo traccia un percorso emozionale che alterna i brani di Sinni con quelli dei più grandi cantautori italiani che esaltano il pubblico in un coro congiunto. Tra i tributi inseriti, i brani di Mia Martini, Dalla e Cocciante.

Erminio a 12 anni inizia al Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno lo studio del pianoforte e già all'età di 18 anni inzia a vivere e lavorare a Roma, suonando e cantando nei migliori locali della capitale. In questo periodo collabora con Paola Turci e nel 1989 partecipa al Festival di Sanremo come autore la canzone "Tutti i cuori sensibili" seguita da tre LP scritti interamente da Sinni.

Nel 1990 partecipa al Nuovo Cantagiro piazzandosi in quarta posizione e nel 1991 ha il compito di cantare e suonare alla festa in onore di Frank Sinatra presso l'ambasciata americana di Roma. Nel 1992 conosce Riccardo Cocciante, con cui inizia un rapporto di collaborazione. Nel 1993 prodotto da Cocciante partecipa al Festival di Sanremo piazzandosi al quinto posto con la canzone "L'amore vero" e aggiudicandosi anche il Premio Volare come migliore musica della manifestazione ed il Premio S.I.L.B. come miglior testo.

Contemporaneamente esce l'album "Ossigeno" con tutte le canzoni scritte interamente da Sinni, contenente nove brani tra cui "E tu davanti a me", che dopo quasi tredici anni è ancora presente nelle classifiche delle radio. Nello stesso anno esce il cd di Riccardo Cocciante dove la canzone di punta è "Resta con me" pezzo scritto da Sinni e Massimo Bizzarri. Nel 1996 riceve il riconoscimento come miglior cantautore al Premio Mia Martini.

Nel 1998 la canzone "L'amore vero" diventa colonna sonora per la telenovela "Por amor" trasmessa in America Latina da Rete Globo e vende 832.000 copie. Il successivo disco di Erminio Sinni "11.167 km"prende il nome dalla distanza che intercorre tra Fiumicino e Buenos Aires dove il cantautore Erminio Sinni, ha registrato il disco tra gennaio e maggio del 2006. 11167 km nasce dalla caparbietà e dal bisogno di fermare in musica emozioni e pensieri, con introspezione e sensibilità. Il legame con la sua terra di origine è rimasto sempre forte ed importante: Erminio è sempre stato persente per la sua famiglia, per la mamma Maria e per gli amici, che gli hanno contraccambiato affetto, stima e sostengno in ogni fase della sua carriera.

Anche quando, diventato un vero e proprio cantautore cult a Roma e in altre città, Erminio ha avuto nel 2020 un rilancio a livello nazionale, partecipando al talent The Voice Senior e vincendolo. La sua storia, divenuta pubblica, ha appassionato tutti: dal contagio Covid , che ha messo a dura prova la sua stessa esistenza, al matrimonio con la sua Rossella fino alla voglia di rilancio, che ha conquistato i giudici permettendogli di entrare nel team di Loredana Bertè, vincendo poi proprio la prima edizione del coinvolgente talent.

Un grande ritorno di Erminio Sinni nella sua terra, al quale il territorio risponderà con entusiamo! I biglietti per lo spettacolo del 6 maggio sono in vendita online su www.adarte.18tickets.it e allo Iat di via Roma 49, telefono 0566 52012.