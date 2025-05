Cultura Erika Maderna presenta il suo libro "Per virtù d'erbe e d'incanti" 7 maggio 2025

Giovedì 08 maggio alle ore 17:30 Erika Maderna presenta il suo libro "Per virtù d'erbe e d'incanti", Aboca Edizioni, presso la Libreria Mondadori, corso Carducci 9 Grosseto. Grosseto: Nella riflessione sull’immaginario del femminile dal Medioevo all’epoca moderna, il tema della stregoneria è un nodo centrale. La conoscenza della natura è il filo che lega le figure del mito alle biografie storiche di donne accusate di praticare una medicina intrisa di paganesimo e magia, e per questo perseguitate. Il libro rende omaggio a queste figure, e insieme tenta di ricucire voci e brandelli di vite che hanno goduto del privilegio, forse casuale, della sopravvivenza. Erika Maderna, saggista, laureata in Lettere classiche con indirizzo archeologico all’Università degli Studi di Pavia, ripercorre le tappe dell’evoluzione della cultura medica ed erboristica femminile, concentrandosi su quello che lei giustamente definisce un nodo centrale, ovvero la stregoneria. «La conoscenza della natura è il filo che lega le figure del mito alle biografie storiche di donne accusate di praticare una medicina intrisa di paganesimo e magia, e per questo perseguitate.» La bellissima edizione abbellita da immagini a colori è un saggio ricco, dettagliato, avvincente, che non vuole solo raccontare un percorso millenario attraverso testimonianze, fonti classiche e moderne, e storie di streghe curatrici, vuole condurci al fulcro del tema con il ragionamento, ma soprattutto con il cuore Seguirà degustazione di tisane. partecipazione gratuita. L'autrice è grossetana per un'eventuale intervista contattarla al numero 3358304678 Sabato 10 maggio alle ore 18:00 Alessandro Spalletta presenta il suo libro "Il cavaliere del grifone" edito Piemme, presso la Pro Loco di Grosseto, piazza del Popolo 3. Dialoga con l'autore: Carlo Sestini, giornalista. Evento organizzato dalla libreria Mondadori del centro storico in collaborazione con la Pro loco di Grosseto Il CAVALIERE del GRIFONE IL ROMANZO STORICO DEL MEDIOEVO ITALIANO Siena, A.D. 1298 Elena Bonsignori è la dama più ambita della Repubblica. Lunghi capelli neri, occhi bruni e insondabili, il corpo sinuoso di una dea. Sarà lei a premiare il vincitore del torneo che suo fratello Filippo ha indetto in piazza del Campo per riportare all'antico lustro il nome della famiglia. I Bonsignori, banchieri smaliziati e intelligenti, sono ambiziosi e spregiudicati. A vincere la loro giostra, contro ogni pronostico, è un giovane che appartiene a una casata minore: Bino degli Abati del Malia, figlio cadetto e prode cavaliere, che sbaraglia la concorrenza a suon di fendenti. Bino si è innamorato perdutamente di Elena e vuole dimostrarle il suo valore. Audace e fin troppo irruento, nemmeno immagina le trame di potere che Filippo sta intessendo. Non sa che il senese, pur di ottenere un potere incontrastato, è pronto a sfruttare a suo favore l'amore del giovane verso sua sorella Elena. Un grave pericolo incombe sulle terre degli Abati del Malia e su tutta la bassa Toscana. https://www.alessandrospalletta.com/

