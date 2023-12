Erik Soto è il nuovo lanciatore italiano del Bbc Grosseto Spirulina Becagli

Grosseto: Erik Soto Lopez, 33 anni, è il nuovo lanciatore partente italiano del Bbc Grosseto Spirulina Becagli 2024. Il pitcher destro, che ha svolto tutta la sua carriera a Modena, con la quale ha debuttato in serie A2 nel 2010, è stato uno dei migliori nella passata stagione, conclusa con un record di 7 vinte-4 perse e una media di 3,71, grazie a una serie di prove brillanti, compresa la gara dei quarti di finale contro San Marino, persa per 1-0 dopo un gran duello con Tiago Da Silva.

Originario della provincia di Santa Clara, a Cuba, Erik Soto è arrivato in Italia a tredici anni, nel 2003, unendosi alla mamma che era nel nostro paese dal 1996, iniziando a giocare nelle giovanili del Modena. Inizialmente è stato tesserato come straniero, ma il fatto di aver iniziato nelle giovanili gli ha permesso di diventare Afi.

«A Modena ho trascorso anni stupendi – dice Erik Soto – ma volevo però cambiare aria. A 33 anni mi sento pronto a fare un altro salto di qualità. Per me è una grandissima occasione e ringrazio il Bbc Grosseto per avermi chiamato. Cercherò di dare il massimo e di aiutare a centrare gli obiettivi ambiziosi della società. Non è stato facile lasciare la società dopo quasi venti anni, ma a Grosseto mi sono trovato subito a mio agio». «Ho trovato un bel gruppo – aggiunge Erik - composto da ottimi professionisti, che hanno l’ambizione di portare la squadra in alto, proprio quello che cercavo. Per lasciare Modena dovevo approdare in una squadra competitiva, che mi regalasse soddisfazioni, e il Bbc Grosseto sembra fare al caso mio. Il mio sogno? Regalare lo scudetto al Grosseto e portare il grande pubblico allo stadio Jannella».

Nella foto il nuovo lanciatore Erik Soto con il direttore sportivo Filippo Olivelli